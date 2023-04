Ein Logo, das einmal für eine neue Art des Reisens stand – und heute in vielen Großstädten für Geschäftemacherei: das Zeichen von Airbnb

von Laura Eßlinger Auf Portalen wie Airbnb finden sich in manchen Städten Tausende Wohnungen für Übernachtungsgäste – häufig illegal. Ermittler gehen dagegen vor, Vermieter sollten sich wappnen

Es ist früh am Morgen in der Frankfurter Innenstadt. Ermittler klopfen an die Tür einer Wohnung. Eine Frau öffnet, eine Ukrainerin, die hier mit ihrer Familie Unterschlupf gefunden hat; einen sicheren Ort, während ihre Heimat zerbombt wird. Zumindest dachten sie das.

Die Ermittler sind von der Frankfurter Bauaufsichtsbehörde. Sie haben gehört, dass die Räume als illegale Ferienwohnung vermietet werden – angepriesen über die Vermittlungsplattform Airbnb. Der Eigentümer hat dafür keine Genehmigung, er vermietete die Wohnung, obwohl ihm die Stadt genau das vor Jahren untersagt hatte, das zeigt ein Gerichtsurteil. Die Ukrainerin ist geschockt.