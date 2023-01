von Capital-Redaktion 2001 sollte es ein Gebäude für die Ewigkeit werden. Nun baut das Kanzleramt schon wieder um – für mehr als eine Dreiviertelmilliarde Euro

In den kommenden fünf Jahren soll für 777 Mio. Euro das Gebäude des Kanzleramtes erweitert werden. Geplant ist eine Verdoppelung der Baufläche mit insgesamt 50.000 Quadratmetern, 400 Büros, einer neuen Hubschrauberlandeplattform, einem neuen Post- und Logistikbereich sowie einer extravaganten Brücke über die Spree.

Natürlich, ein repräsentativer Regierungsbau ist Pflicht – doch selbst das Weiße Haus in Washington ist viel kleiner als das deutsche Kanzleramt. Was rechtfertigt also die geplante Erweiterung? Und sind die angesetzten Millionenkosten berechtigt?

Das diskutieren die Immobilienexperten Katarina Ivankovic und Peter Hettenbach in der neuen Folge des „Lageberichts“.

Hören Sie außerdem in der 92. Folge des „Lageberichts“,

warum der Kanzler nicht im Bundeskanzleramt wohnt,

wie hoch die Baukosten im Jahr 2001 waren,

und wie teuer Sicherheitsstandards sein können.

