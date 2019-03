Die Europäische Zentralbank (EZB) ist gemütlich ins Jahr 2019 gestartet. Bei ihrer ersten Sitzung Ende Januar hielt sie an ihrem bisherigen geldpolitischen Fahrplan fest; Neues gab es nicht zu vermelden. Die Notenbanker sehen zwar diverse wirtschaftliche Risiken für die Eurozone, rechnen aber nicht mit einer Rezession. Ob sie mit dieser Prognose im laufenden Jahr die Leitzinsen im Euroraum anheben werden, ist nach wie vor unklar. Für angehende Hausbesitzer sind das gute Nachrichten: Ein scharfer Zinsanstieg ist nicht in Sicht, die Konditionen für Immobiliendarlehen dürften bis auf weiteres günstig bleiben. Ewig geht es allerdings nicht so weiter. Wer sich vorsichtshalber die aktuellen Zinsen sichern will, kann das mit einem sogenannten Forward-Darlehen tun. Capital.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um diese Spielart des Annuitätendarlehens:

