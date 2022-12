Samsung Flip Pro ist das interaktive Whiteboard für die neue Arbeitswelt: Zusammen produktiv und kreativ sein, so digital und natürlich wie nie

Gemeinsam Inhalte erarbeiten, Ideen kreativ weiterentwickeln und aktuelle Ergebnisse teilen – digital, intuitiv und mit hohem Spaßfaktor. All das leistet das interaktive Whiteboard Flip Pro von Samsung, denn es ist für die Meeting- und Lernkultur von heute konzipiert. Damit wird es zum Herzstück für zeitgemäße Office-Flächen, in denen Kollaboration, Kreativität und Austausch großgeschrieben werden.

Dafür legt Samsung hohen Wert auf ein natürliches Nutzungserlebnis beim digitalen Schreiben, Zeichnen und Malen. So einfach wie Ideen und Konzepte mit dem Touch-Stift oder Finger auf den Screen gebracht werden, so schnell sind sie mit einer einfachen Finger- oder Handflächenbewegung auch wieder weggewischt, wenn sie nicht passend erscheinen. Dabei werden Kollaboration und Interaktivität auf technisch hohem Niveau unterstützt: Zum Beispiel können mit SmartView+ die Inhalte von bis zu sechs Bildschirmen simultan angezeigt werden. Diese Funktion eignet sich besonders für Workshops, denn die Arbeitsergebnisse können live geteilt, bearbeitet und kommentiert werden. Außerdem bietet das Gerät Multi-Touch-Funktionen, sodass bis zu 20 Personen über externen Zugriff interaktiv an einem Dokument arbeiten können.

Ein weiterer wichtiger Punkt beim digitalen Zusammenarbeiten ist der Zugriff auf die passenden Online-Inhalte. Das Stichwort lautet Kompatibilität. Mit der Bluetooth-Funktion, WLAN-Fähigkeit und AirPlay 2 Konnektivität ist eine nahtlose und komfortable Integration von kompatiblen Notebooks, Mobiltelefonen oder sonstigen Zuspielern ohne hohen Zeitverlust oder Mehraufwand möglich.

Für hybride Arbeitsszenarien sind vorinstallierte Tools an Bord, die das Remote-Arbeiten erleichtern. So kann beispielsweise auf Netzwerk-Laufwerke zugegriffen oder das Office 365 Paket über Webanbindung genutzt werden. Für unkomplizierte Videokonferenzen bietet sich die bereits vorinstallierte Google Duo App an. Mit entsprechenden kompatiblen Webcams ist der Flip Pro sofort einsatzbereit für hybrides Arbeiten.

Mit dem Flip Pro gehören unproduktive Meetings der Vergangenheit an. Endlich gibt es ein Whiteboard, das alle einbindet, Kreativität fördert und Ergebnisse per Klick digital verfügbar macht.

