von Stefan Schaaf Die beiden wichtigsten Notenbanken werden in dieser Woche die Leitzinsen aller Voraussicht nach weiter anheben. Die EZB dürfte dabei stärker auf dem Gaspedal stehen als die Fed

Es war im Dezember des Jahres 2015, als die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) begann, einen Schlussstrich unter ihre ultralockere Geldpolitik aus der Zeit nach der globalen Finanzkrise zu ziehen. Sie erhöhte erstmals wieder ihren Leitzins und zog diesen in den beiden folgenden Jahren bis auf 2,5 Prozent in die Höhe. Dann kamen Donald Trump und die Coronapandemie – und die Fed ließ ihren Leitzins wieder fast bis auf null durchsacken. In der Eurozone gab es solche Bewegungen nicht, die Europäische Zentralbank hielt seinerzeit an ihrer Null- bzw. Negativzinspolitik fest. Viele forderten sie seinerzeit auf, es endlich der Fed gleichzutun, ganz so als gäbe es ein Grundrecht auf Zinsen.