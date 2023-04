Deutlich höhere Zinsen bei vielen Banken in Sicht

von Stefan Schaaf Viele Banken in Deutschland geben die gestiegenen Leit- und Kapitalmarktzinsen noch immer nicht an Sparerinnen und Sparer weiter. Doch das könnte sich nun endlich ändern – und zwar bei diesen Banken

Die Zinswelt in Deutschland ist gespalten: Während einige Neo- und Direktbanken wieder mit Zinsen von zwei oder sogar drei Prozent Kundengelder anlocken, stecken viele Filialbanken noch mehr oder minder in der Nullzinsphase fest. Lange werden diese Institute es allerdings nicht mehr durchhalten, ihren Sparerinnen und Sparern Zinsen vorzuenthalten: „Ich erwarte in den kommenden drei Monaten bei den Einlagezinsen eine deutliche Bewegung“, sagt Oliver Geiseler, Senior Partner der auf Banken spezialisierten Unternehmensberatung Capco im Interview mit Capital.