von Stefan Schaaf Die EZB steckt in der Klemme: Soll sie im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen weiter anheben – oder nach der Pleite der Silicon Valley Bank wegen der Finanzstabilität darauf verzichten? Die Chancen stehen 50:50. Es droht ein unruhiger Börsentag, Privatanleger müssen aufpassen

Sommer 2011: Die globale Finanzkrise erreicht mit voller Wucht Griechenland, das mit Hilfe von internationalen Investmentbanken seine Schulden schön gerechnet hatte. Zugleich steigt die Inflation in der Eurozone deutlich an, weil der Ölpreis Marken von 150 Dollar je Fass erreicht. Amtierender EZB-Präsident ist Jean-Claude Trichet. Der Franzose redete in seinen Pressekonferenzen gern ausschweifend, aber die Marktakteure mussten genau zuhören. Denn immer wieder verpackte er verbale Signale in seine Ausführungen. So auch in diesem Sommer 2011, als er von „vigilant“ sprach, also davon dass die EZB „aufmerksam“ sei.