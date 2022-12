von Laura Eßlinger Nadine Oberhuber und Stefan Schaaf Aktien und Anleihen – alles richtig und wichtig. Für alle, die etwas mehr wagen wollen, hat Capital zehn riskantere Handelsideen zusammengestellt

#1 Die Small Caps sind zurück

Kleine Unternehmen haben einen großen Nachteil: In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld meiden viele Investoren ihre Aktien, weil die Firmen schlechter einzuschätzen und oft krisenanfälliger sind als die großen Konzerne. Und weil auch noch weniger Aktien von ihnen im Umlauf sind, drückt eine Marktskepsis schneller auf die Kurse. Genauso haben Small Caps aber auch einen großen Vorteil, wenn ein neuer Aufschwung einsetzt: Dann kehren sie meist als Erste mit Macht wieder zurück. Sie sind volatiler, das gilt in beide Richtungen. So spielt etwa ein sinkender Dollar besonders deutschen Small Caps meist in die Hände – sie werden dann auch für ausländische Anleger interessant.