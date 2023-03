von Nadine Oberhuber Timo Pache und Stefan Schmitz In höchster Not zeigt sich, ob ein System wirklich funktioniert – oder eben nicht. Das gilt auch für die Bankenkrise. Nach den Problemen bei der Credit Suisse und Banken in den USA zeigt sich vor allem eines: Wer am Ende zahlt und wer kassiert

#1 Ohne den Staat geht es nicht

In den Monaten nach dem Crash im Herbst 2008 gab es ein großes Versprechen: Nie wieder sollten Banken so groß, mächtig und undurchschaubar sein, dass sie den Staat quasi erpressen und sich auf die Rettung durch den Steuerzahler verlassen können. So verständlich die Empörung war, so naiv war dieses Versprechen: Die Geschäfte von größeren Banken sind so hochkomplex und für eine Volkswirtschaft so lebenswichtig, dass die schlichte Abwicklung einer Pleite-Bank hochriskant wäre – für andere Banken wie für Unternehmen und Kunden.