Intuitive Surgical stellt robotergestützte OP-Systeme her

von Nadine Oberhuber Das Trendthema künstliche Intelligenz treibt die Kurse von Techaktien nach oben. Doch welche Papiere sind ihr Geld wirklich wert? Capital stellt zehn aussichtsreiche Unternehmen vor

Wenn Vivek Arya über seinen Lieblingsmarkt spricht – Techaktien aus dem KI-Bereich –, beschleicht einen schnell das Gefühl, man könnte selber ein bisschen künstliche Intelligenz zur Unterstützung gebrauchen. Denn der Chefanalyst der Bank of America rattert die Zahlen so schnell herunter, dass man kaum alles erfassen kann. Seine Grundaussage ist aber kurz und klar: Das Thema KI boomt! „Wir stecken in den ersten ein bis zwei Jahren eines neuen Zyklus, und der könnte ungefähr eine Dekade andauern.“