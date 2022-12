von Laura Eßlinger und Nadine Oberhuber Viele Unternehmen sind so günstig bewertet wie selten. Die Rezession könnte die Märkte noch einmal durchrütteln – doch langfristig aussichtsreiche Titel findet man trotzdem

Selten gingen die Meinungen so weit auseinander, wohin sich die Aktienmärkte in den nächsten zwölf Monaten entwickeln werden. Während manche schon „das Jahr der Rendite“ ausrufen wie die Investmentgesellschaft Morgan Stanley, sind andere noch skeptisch, ob sich die Vorzeichen an den Börsen bereits 2023 wieder drehen – so etwa Barclays.