Worum es beim Zentralbanktreffen in Jackson Hole geht

von Matthew Boesler Die wichtigsten Notenbankchefs der Welt treffen im US-Bundesstaat Wyoming zusammen. Im Fokus steht insbesondere Fed-Chef Jerome Powell – und eine lang erwartete Rede

Das Jahrestreffen der Federal Reserve Bank von Kansas City in Jackson Hole, Wyoming, ist am Donnerstagabend mit einem Abendessen eröffnet worden. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Coronapandemie im Jahr 2020 findet die Konferenz wieder als Präsenzveranstaltung statt.

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell wird am Freitagmorgen um 10 Uhr Washingtoner Zeit eine Rede halten. Und Anleger werden genau darauf achten, ob US-Notenbank Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen vor ihrer Sitzung am 20. und 21. September geben wird. In den letzten beiden Sitzungen hatte sie den Leitzins jeweils um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Eine Besonderheit: Powells Ausführungen werden per Livestream aus der Lodge im Grand-Teton-Nationalpark in Wyoming übertragen, so dass die Zuschauer zum ersten Mal Einblick in den Konferenzraum erhalten, in dem die Fed seit 1982 ihre prestigeträchtige Klausurtagung abhält.

Die Präsidentin der Kansas City Fed, Esther George, die die Konferenz in diesem Jahr zum letzten Mal vor ihrem Eintritt in den Ruhestand veranstaltet, scherzte während ihrer Rede nach dem Abendessen, dass die Konferenzteilnehmer darauf achten sollten, wie schnell sie im umliegenden Park wandern. „Achten Sie vor allem auf das Wandertempo auf den Wegen. Manche Wanderer bewegen sich langsam, andere zügig“, mahnte sie.

EZB-Präsidentin fehlt in Jackson Hole

Sie gab den Zuhörern auch einen ernsten Hinweis: „Das diesjährige Thema sind Einschränkungen als zentrale Elemente des derzeitigen politischen Umfelds. Die starke Nachfrage und das unzureichende Angebot haben die Inflation weltweit in die Höhe getrieben.“

Jackson Hole El-Erian: „Die Fed hat am Steuer geschlafen” Viel zu spät hat die US-Notenbank nach Ansicht von Allianz-Chefberater Mohamed El-Erian auf die Inflation reagiert. Jetzt stehe sie vor einer „riesigen” Herausforderung und dürfe „nicht kneifen”.

Neben Powell werden auch die stellvertretende Fed-Vorsitzende Lael Brainard und drei weitere Gouverneure – Lisa Cook, Philip Jefferson und Chris Waller – sowie alle zwölf regionalen Fed-Präsidenten teilnehmen. Auch der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, und der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, sind zugegen.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, ist nicht angereist, aber EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel nimmt am Samstag an einer wichtigen Diskussionsrunde teil. Eine Reihe von weiteren EZB-Beamten, darunter die Chefs der Bank von Frankreich und der Deutschen Bundesbank, sowie politische Entscheidungsträger aus Afrika, Lateinamerika und anderen Ländern nehmen ebenfalls teil.

© 2022 Bloomberg L.P.