Wo steht der Dax in einem Jahr? Gegen Ende des laufenden Jahres werfen die Experten einen Blick in die Glaskugel

Wo geht’s 2023 lang? Ein Kapitalmarktausblick in zehn Zitaten

von Stefan Schaaf 2022 war ein schwieriges Jahr für Anleger. Wie blicken die Finanzprofis auf das kommende Jahr? Ein Ausblick zu Aktien, Zinsen und Immobilien für 2023 in zehn Zitaten

Der Spätherbst ist die Zeit des großen Rechnens in den Frankfurter Bankentürmen und anderswo in der Finanzbranche. Es entstehen Konjunkturprognosen und daraus abgeleitet Vorhersagen für die Entwicklung des Kapitalmarktes im neuen Jahr. Die Vorstellung der Prognosen ist Pflichtprogramm für Frankfurter Finanz-Journalisten, auch Capital hat wieder zahlreiche Bankentürme erklommen und mit den Experten in die Zukunft geschaut.

„Das war der schnellste Zinsanstieg meiner bisherigen Karriere.“ (Jonathan Pingle, US-Volkswirt der UBS)