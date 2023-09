Fahrräder am Novo-Hauptquartier im dänischen Bagsværd

Der Hype um die Abnehmspritze Wegovy hat für einen Höhenflug der Novo-Nordisk-Aktie gesorgt. Zuletzt löste der dänische Pharmakonzern ein französisches Unternehmen sogar als wertvollste Firma des Kontinents ab

Die Abnehmspritze Wegovy des dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk erfreut sich großer Beliebtheit. Zuletzt verhalf das dem Hersteller vorübergehend dazu, das wertvollste Unternehmen Europas zu werden: Novo Nordisk überholte mit seiner Unternehmensbewertung kurzzeitig den Luxusgüterriesen LVMH.

Der Börsenwert des Arzneimittelherstellers stieg am Freitag auf 421 Mrd. Dollar – geringfügig mehr als der Pariser Luxuskonzern, dessen Marktkapitalisierung zur gleichen Zeit 420,97 Mrd. Dollar betrug. Wenig später überholte allerdings LVMH wiederum Novo Nordisk.

Die Novo-Nordisk-Aktie hat ihren Preis seit 2020 verdreifacht. Allein im August stieg das Papier um fast 20 Prozent, nachdem eine Studie einen klaren Nutzen seines Adipositas-Medikaments bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgezeigt hatte.

Nun führt Novo Nordisk sein Abnehmmedikament Wegovy auf dem britischen Markt ein – bislang war es in den USA, Dänemark, Norwegen und seit Ende Juli in Deutschland erhältlich. Die monatlichen Ausgaben für Privatpatienten in Großbritannien werden auf etwa 199 bis 299 Pfund geschätzt.

Was Sie sonst noch über Novo Nordisk wissen sollten