Händler an der New Yorker Börse: Die Kurse haben sich in diesem Jahr wieder stark erholt

von Nadine Oberhuber Techaktien haben seit Herbst satt zugelegt. Doch die Verluste von 2022 haben sie noch nicht wieder ausgeglichen. Einige könnten bereits wieder auf dem Weg zu neuen Höhen sein – unbedacht kaufen sollten Anleger sie lieber nicht

Vielleicht muss an dieser Stelle ein Mythos zerstört werden. Viel lieber wäre uns natürlich – und vielen Aktienbesitzern ebenso –, die nun folgende Warnung würde sich in einigen Monaten oder Jahren als falscher Alarm herausstellen. In jedem Fall ist ein Blick auf die Charts aktuell so spannend wie selten. Hand aufs Herz: Wer von Ihnen ist aktuell in Techaktien investiert?

Und ich meine hier keine Investments auf den breiten MSCI-World-Unternehmensindex, in dem ja auch sehr viele Techwerte stecken. Sondern wirklich das Geld, das in Branchenindizes wie den MSCI World Technology steckt, oder sogar in Einzelaktien wie Amazon, Google, Apple, Microsoft, Netflix oder Meta alias Facebook.