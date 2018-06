Am Aktienmarkt ist es manchmal wie in Beziehungen: Schon seit einer Weile kriselt es und mit der allgemeinen Stimmung steht es nicht mehr zum Besten. Die Beteiligten haben sich auseinander entwickelt, irgendwie. Wie oder wo es seinen Anfang nahm, weiß keiner so genau, doch das Vertrauen untereinander ist nicht mehr da. Das spürt man. Dann kommt dieser eine unerwartete Moment, der den Riss zwischen beiden zum Vorschein bringt – so ähnlich ist es gerade an der Börse. Anfang der Woche zeigte sich die Vertrauenskluft zwischen Markt und Investoren deutlich: Für kurze Zeit sackten die großen Indizes im Gleichlauf weg. Deutsche, europäische, japanische und amerikanische Indizes knickten von Freitag bis Dienstag um rund drei Prozent ein. Das scheint nicht besonders viel, es war aber doch der zweitgrößte Markteinbruch des Jahres.

Schuld daran waren die verschärften Drohungen von US-Präsident Donald Trump, den Handelskrieg auszurufen und zwar nicht nur bei Stahlkonzernen und Autobauern sondern nun auch bei Technologiefirmen. Das zerstörte bei vielen Börsianern noch ein weiteres Stück Vertrauen, das der Markt so dringend benötigt hätte. Auf Zweiwochensicht verlor der deutsche Index damit insgesamt knapp sechs Prozent, der europäische Leitindex 5,6 Prozent. Das ist schon viel. Auf Jahressicht notieren nun beide im Minus.

Doch auch wenn es fast alle großen Indizes gleichzeitig traf – es ist inzwischen längst nicht mehr so, als ob sich die Aktien in den Indizes noch im Gleichlauf bewegten. Sondern die Kluft zwischen den einzelnen Papieren, Branchen und auch Regionen wird immer offensichtlicher: Aufs Jahr gesehen drifteten besonders die europäischen Werte bereits nach unten weg (minus drei Prozent). Die amerikanischen und japanischen Aktien dagegen befinden sich auf Jahressicht noch mit rund zwölf Prozent im Plus. Aber auch in diesen Indizes stecken viele Werte, die längst nicht mehr zu den Gewinnern gehören. Den Niedergang bekommen besonders stark die Pharmawerte diesseits des Atlantik zu spüren sowie der Automobilsektor (Daimler verlor auf Jahressicht 14 Prozent, Novartis 12 Prozent und Roche ebenfalls 14 Prozent).

Kursaufschwung beschränkt sich auf wenige Titel

Dagegen verbuchen die Technologiewerte immer noch satte Gewinne. Der deutsche TecDax stieg in den vergangenen zwölf Monaten ungeachtet des Dax-Niedergangs um 20 Prozent. Auch in den USA legten die IT-Aktien stark zu – bis zuletzt. Allerdings krachte der Nasdaq-100-Index seit der präsidialen Drohung vom Freitag ebenfalls um rund 200 Punkte ein, er erholte sich aber wieder etwas. Dennoch steht auf Jahressicht ein Plus von 21 Prozent unterm Strich.

Nasdaq 100 Index

Was Marktbeobachter aber inzwischen wirklich beunruhigt: Der große Kursaufschwung konzentriert sich vorwiegend auf einige wenige Titel: Während die üblichen Verdächtigen wie Netflix, Amazon, Adobe, Paypal, Facebook und Google weiter stark an Wert gewinnen (Netflix legte 140 Prozent zu, Amazon 65, Facebook trotz seiner Datenschutzproblematik noch stolze 26 Prozent), gab es unter den 100 Werten des Nasdaq immerhin 37 Papiere, bei denen auf Jahressicht ein Minuszeichen vor der Wertentwicklung steht. Teilweise verloren diese Werte sogar deutlich zwischen 30 und 47 Prozent. Das heißt, dass es inzwischen selbst im Markt der hochgejazzten Technologietitel längst nicht mehr einheitlich läuft.

Und selbst diese Branche spaltet sich – wie andere – nun deutlich in die Performer und die Non-Performer. Genau das ist es, was viele nun als warnendes Zeichen sehen. Denn genau diese starke Aufspaltung innerhalb von Regionen und Branchen ließ sich auch vor vorangegangenen Marktcrashs erkennen. Denn was in den Spätphasen eines Booms passiert, nachdem noch viele Anleger noch in den Markt geprescht sind, bevor sich die Stimmung dann schlagartig verschlechtert, ist klar: Dann wollen alle zuerst die stark hochgejubelten Werte der jüngsten Zeit plötzlich wieder verkaufen. Das führt zum Verstärkereffekt und zu einem enormen Kursverfall bei den zuletzt gut laufenden Aktien. Das wiederum löst eine allgemeine Marktpanik aus, die dann auch auf die übrigen und bis dahin trägeren Titel durchschlägt.

Es gebe somit weitere Belege dafür, dass ein größerer Absturz bevorstehe, mahnen Statistiker. Der bekannte Großinvestor John Paulson bezifferte jüngst die Wahrscheinlichkeit, dass es noch in diesem Jahr zu einem Kursminus von rund 15 Prozent komme, auf 50 zu 50. Das wäre ein relativ moderater Einbruch. Er könnte jedoch auch schnell größer ausfallen, warnen Analysten, weil unzählige automatisierte Handelssysteme und nicht zuletzt die vielen passiven Anlageprodukte dazu neigen, solche Abwärtseffekte kurzfristig zu verstärken. Denn sie folgen stets dem Trend und senden dann ebenfalls Verkaufssignale aus. Kurzfristig könnte es also turbulent werden und auch zu einem Kursrutsch jenseits der 15 Prozent kommen.