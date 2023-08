Wie kann man Geld an Angehörige verschenken, ohne in die Steuerfalle zu tappen?

von Nadine Oberhuber Wir haben unserem Kind eine Schenkung übertragen und möchten nachlegen. Welche Grenzen müssen wir dabei beachten?

Für manche Begüterte fühlt es sich gut an, einen Teil des Besitzes schon in guten Händen zu wissen. Sie verschenken bereits zu Lebzeiten Vermögen an die Nachkommen. Das hat auch den angenehmen Vorteil, dass man die Erbschaftsteuerlast für Partner und Kinder in Grenzen halten kann. Besonders wenn Immobilien oder üppige Aktiendepots im Spiel sind, werden sonst schnell Freigrenzen überschritten.