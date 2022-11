von Alexandra Jegers Viele Berufsanfänger wissen nicht, dass sie über vermögenswirksame Leistungen zusätzliches Geld von ihrem Arbeitgeber bekommen können. Damit lässt sich über die Zeit eine stattliche Summe anhäufen

Der Chef verschenkt Geld und keiner greift zu. Die einen, weil sie nichts davon mitbekommen haben, und die anderen, weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das klingt verrückt und passiert doch immer wieder. Der Geldtopf, um den es geht, trägt den sperrigen Namen „vermögenswirksame Leistungen“, kurz: VL, und kommt in deutschen Betrieben nach wie vor nur selten zum Einsatz. Capital erklärt, wie Beschäftigte an die Sparzulage kommen – und mit welcher Strategie sie das Beste für sich herausholen.