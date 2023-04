von Max Borowski Sollte es irgendwann zu einem Frieden in der Ukraine kommen, müssen große Teile der Infrastruktur im Land neu gebaut werden. Denys Tsutsaiev von Greenpeace fordert, dabei strikt auf Energieeffizienz und andere Nachhaltigkeitskriterien zu achten

Herr Tsutsaiev, in Ihrem Land herrscht Krieg. Noch immer sind viele Regionen von den russischen Invasoren besetzt, täglich sterben Menschen. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, um über Nachhaltigkeit, über Energieeffizienz und erneuerbare Stromerzeugung zu reden?

DENYS TSUTSAEIEV: Wenn wir vom Wiederaufbau reden, dann geht es zunächst einmal nicht um die Gebiete, in denen gekämpft wird oder die noch besetzt sind. In den Gebieten aber, die befreit wurden, und im Rest des Landes, da hat der Wiederaufbau ja bereits begonnen. Fragen der Nachhaltigkeit spielen dabei eine große Rolle.

Die Zerstörungen in vielen Orten sind gewaltig. Muss jetzt nicht die Priorität sein, die kritische Infrastruktur, die Grundversorgung der Menschen etwa mit Energie und Wasser wiederherzustellen und den Leuten so schnell wie möglich ein Dach über dem Kopf zu geben?

Die Voraussetzungen und Bedürfnisse sind natürlich von Ort zu Ort verschieden. An manchen Orten ist die kritische Infrastruktur, also die Energieversorgung, aber auch die Schulen und die medizinischen Einrichtungen, noch intakt. In anderen Gemeinden, wo die Zerstörung besonders groß ist, sind die Bewohner zum Großteil noch gar nicht zurückgekehrt. Dort beginnen die Behörden jetzt, Pläne für den Wiederaufbau zu machen. Und da stehen sie natürlich vor der Frage, wie die alte, oft veraltete Infrastruktur durch neue, energieeffizientere Technologie ersetzt werden kann. Wenn man die Bewohner vor die Wahl stellt, sind sie in der Regel durchaus bereit, etwas länger auf die Rückkehr in ihre zerstörten Häuser zu warten, wenn diese dafür modernisiert werden, und etwa die in der Vergangenheit horrenden Rechnungen fürs Heizen künftig geringer ausfallen. Nachhaltigkeit beim Wiederaufbau ist übrigens auch wichtig für den EU-Beitrittsprozess. Die Ukraine muss sich etwa bei der Energieeffizienz der Gebäude den Standards der EU annähern. Wir müssen den Wiederaufbau jetzt dafür nutzen oder wir müssen das später erledigen und zweimal zahlen.

Der Wiederaufbau der Ukraine ist ein gigantisches Vorhaben. Von Hunderten Milliarden Euro ist teilweise die Rede. Können Sie uns einen Eindruck geben vom Umfang dieser Herausforderung?

Um nur ein paar Zahlen zu nennen: 150.000 Wohngebäude – viele davon große Hochhäuser – sind zerstört worden. 3180 Schulen müssen wieder aufgebaut werden sowie 1280 Kliniken und andere medizinische Einrichtungen.

Was bedeutet nachhaltig in diesem Zusammenhang konkret?

Über Energieeffizienz von Gebäuden haben wir ja schon gesprochen. Wichtig ist außerdem, die Stromerzeugung zu dezentralisieren und auf erneuerbare Energien umzustellen. Im vergangenen Winter hat sich eine dezentrale Energieversorgung als riesiger Vorteil erwiesen. Während an vielen Orten mit dem häufigen Ausfall der zentralen Stromversorgung auch die Wasserwerke und viele Kliniken nur eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten konnten, konnten sie dort, wo vor Ort Strom mit Wind- oder Solarkraftwerken erzeugt wurde, teilweise weiterarbeiten. Ein weiterer Aspekt ist die Wiederverwendung von Material zerstörter Gebäude etwa für den Straßenbau im Sinne einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft.

Was sind die Hindernisse für einen nachhaltigen Wiederaufbau?

Das Haupthindernis ist der Planungsprozess. Das Interesse der lokalen Behörden ist sehr groß, aber es mangelt an Experten, die die Pläne etwa für erneuerbare Energieversorgung ausarbeiten könnten. Infolge des Krieges fehlen die Ingenieure: Viele Frauen sind mit den Familien aus diesen Regionen geflohen, die Männer sind beim Militär. Eine Gefahr liegt zudem im zentralisierten Planungsprozess. Die Gemeinden vor Ort wissen am besten, welcher Bedarf wirklich besteht. Denn der Krieg hat die Zusammensetzung der Bevölkerung in vielen Gemeinden verändert. Das wirkt sich natürlich darauf aus, wie viele Schulen, Kindergärten und welche medizinischen Einrichtungen benötigt werden. Ein zentralisiertes Planungsverfahren führt oft dazu, dass einfach wiederaufgebaut wird, was vor dem Krieg da war. Das geht am Bedarf vorbei und ist damit auch nicht nachhaltig.

Der Wiederaufbau wird zum Großteil vom Ausland finanziert. Was erwarten Sie von den Gebern, darunter Deutschland? Sollten die auf ehrgeizigen Nachhaltigkeitskriterien bestehen, oder sollten sie das nicht den Ukrainern selbst überlassen, wie sie ihr Land wieder aufbauen wollen?

Es ist wichtig, dass die Geber klare Kriterien formulieren für Nachhaltigkeit, aber auch für Transparenz bei der Verwendung der Mittel. Aus ukrainischer Sicht sehe ich da kein Problem. Wir haben ja schon vor dem Krieg mit internationalen Gebern wie der Europäischen Investmentbank und der Weltbank bei Programmen zur Energieeffizienz und zur Modernisierung in der Industrie zusammengearbeitet, bei denen solche Kriterien galten. Darauf sollten die Geber jetzt auch achten.

In Deutschland wird derzeit heftig darüber gestritten, wie schnell wir klimaneutral werden wollen und vor allem wer dafür bezahlen soll. Gibt es eine öffentliche Debatte über Nachhaltigkeit in der Ukraine?

Mein persönlicher Eindruck ist, dass viele Menschen noch gar nicht realisiert haben, dass der Wiederaufbau schon begonnen hat. Für die meisten liegt die Priorität jetzt einzig darin, den Krieg zu gewinnen und die noch besetzten Teile des Landes zu befreien. Auf politischer Ebene sieht das anders aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa und die zuständigen Ministerien betonen immer wieder, wie wichtig es sei, die Energieversorgung zu dezentralisieren und erneuerbare Energieerzeugung auszubauen. Auch auf lokaler Ebene sind das Interesse und die Nachfrage, etwa Finanzierungsmöglichkeiten für entsprechende Projekte, riesig.

Was ist Ihre Vision? Was könnte die Ukraine im besten Fall erreichen, wenn der Wiederaufbau entsprechend Ihren Vorstellungen gestaltet würde?

Die Ukraine könnte einen Riesensprung machen. Offensichtlich ist es bei der Energieerzeugung: Etwa 50 Prozent unserer Energieerzeugung wurden zerstört. Wenn wir das mit dezentralen, erneuerbaren Anlagen ersetzen, wäre das nicht nur ein großer Fortschritt für den Klimaschutz, sondern auch für die Versorgungssicherheit. Wenn wir die zerstörten 150.000 Wohngebäude energieeffizient wieder aufbauen, wäre das eine riesiger - auch finanzieller - Gewinn für die Bewohner. Denn die Kosten fürs Heizen waren schon vor dem Krieg in den veralteten Häusern horrend. Das ist eine große Herausforderung, aber auch eine Möglichkeit, die wir nicht verpassen dürfen. Ähnliche Möglichkeiten sehe ich auch im Transportsektor. Die Depots vieler Transportunternehmen und die Fahrzeuge wurden bei Luftangriffen gezielt zerstört. Diese meist alten Dieselbusse sollten wir durch effiziente Elektrofahrzeuge ersetzen. Auch der Wiederaufbau des Straßennetzes bietet die Möglichkeit, nun ein Netz von Radwegen zu integrieren, das es in der Ukraine bislang nicht gibt.

Was kostet das alles? Um wie viel würde der Wiederaufbau teurer, wenn er so nachhaltig umgesetzt würde im Vergleich zu einem möglichst schnellen und billigen Vorgehen?

Dazu gibt es nicht für alle Bereiche Zahlen. Aber aus dem Energiesektor wissen wir, dass die Kosten gering sind. Einer Studie zufolge wäre es gerade einmal fünf Prozent teurer, die gesamte Energieerzeugung bis 2050 klimaneutral umzubauen, als es bei herkömmlichen Energieträgern zu belassen. In den vergangenen Monaten habe ich den Wiederaufbau einer kommunalen Klinik begleitet. Die Heizung dort von Gas auf eine Wärmepumpe in Kombination mit einem Solarkraftwerk auf dem Dach umzustellen, erforderte zunächst zwar eine deutlich höhere Investition. Je nach Entwicklung des Gaspreises in Zukunft werden sich diese Mehrausgaben allerdings schon in fünf bis zehn Jahren rentieren. Mittelfristig zahlt sich ein nachhaltiger Wiederaufbau aus.

