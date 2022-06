Netflix gehörte zu Beginn der Pandemie zu den großen Corona-Gewinnern. Mittlerweile aber steckt der Streamingdienst in einer schweren Krise. Er hatte im ersten Quartal 2022 zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt sinkende Abonnentenzahlen verkündet. Analysten erwarten in den nächsten Monaten gar ein Minus von zwei Millionen zahlenden Kunden. PWC registrierte zum Stichtag 31. März 2022 einen Marktwert von nur noch 166 Mrd. Dollar. Das war verglichen mit dem Vorjahr ein Minus von 28 Prozent und der fünftgrößte Rückgang in den Top 100. Der Netflix-Konkurrent Walt Disney lag übrigens auf Platz sieben der Verlierer-Charts. Der Marktwert des Entertainment-Riesen sank demnach um ein Viertel auf 250 Mrd. Dollar.