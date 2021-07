Welcher Anleger-Typ sind Sie?

Der Risikobewusste

Finanzielle Unabhängigkeit ist Ihnen wichtig. Deshalb sehen Sie in der Geldanlage vor allem Chancen, das eigene finanzielle Polster etwas aufzustocken. Ihnen kommt es darauf an, wirklich mit Ihrem Geld zu arbeiten. Solange sich das Minus in Grenzen hält, nehmen Sie dafür den ein oder anderen Verlust in Kauf. Etwa ein Zehntel Ihres Portfolios sollten Sie deshalb als reines Trading-Depot nutzen. Dort können Sie in Trendthemen oder exotische Finanzprodukte investieren, ohne gleich ihr gesamtes Finanzpolster auf’s Spiel zu setzen. Weitere Tipps rund um die erfolgreiche Geldanlage finden Sie im Dossier „Grundlagen der Geldanlage“ im Infokasten unter diesem Quiz.