von Kevin Simauchi und Hannah Miller Der Kollaps der Kryptobörse FTX zieht immer weitere Kreise: Jetzt ist auch der Krypto-Kreditgeber BlockFi zahlungsunfähig. Das Unternehmen gehört zu den Gläubigern von FTX

Der Krypto-Kreditgeber BlockFi hat Insolvenz angemeldet. Mit dem neuen Kollaps im Zuge des rasanten Niedergangs der Börse FTX wächst die Sorge, dass es noch mehr Firmenpleiten in der Branche geben könnte. BlockFi kündigte am Montag an, das Gläubigerschutz-Verfahren nach Chapter 11 zu nutzen. Ziel sei es, Geld einzutreiben, die Gegenparteien dem Unternehmen schulden. Bei den Forderungen an FTX sei wegen deren eigenem Konkurs jedoch mit Verzögerungen zu rechnen.

Ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 ermöglicht es einem Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen, während ein Plan zur Rückzahlung an die Gläubiger ausgearbeitet wird.

Der im US-Bundesstaat New Jersey eingereichte Insolvenzantrag von BlockFi gibt das Volumen der Aktiva und Passiva mit jeweils zwischen 1 und 10 Mrd. Dollar an. Das Unternehmen gab an, über rund 257 Mio. Dollar (247 Mio. Euro) an Barmitteln zu verfügen. Es kündigte an, einen „internen Plan zur erheblichen Reduzierung der Ausgaben, einschließlich der Arbeitskosten“ auf den Weg zu bringen. Unter Verweis auf „mangelnde Klarheit“ über den Status der in Konkurs gegangenen Unternehmen FTX und Alameda Research hatte BlockFi im November die Möglichkeit von Abhebungen gestoppt und erklärt, es prüfe mit externen Beratern „alle Optionen“.

Gegen FTX haben die US-Börsenaufsicht SEC und die Terminmarkt-Behörde CFTC Ermittlungen wegen möglichen Missbrauchs von Kundengeldern eingeleitet. Damit entstand Unsicherheit in Bezug auf die Frage, woher die Mittel für eine Kreditlinie stammten, die FTX US BlockFi gewährt hatte, wie Bloomberg News Anfang des Monats berichtete.

FTX US ist laut BlockFi-Insolvenzantrag auch einer der wichtigsten Gläubiger des Unternehmens, mit einem Darlehen über 275 Mio. Dollar. Dem größten ungesicherten Gläubiger des Unternehmens, der Ankura Trust Company, werden den Angaben zufolge rund 729 Mio. Dollar geschuldet. Ankura fungiert laut seiner Website als Treuhänder für die verzinslichen Krypto-Konten von BlockFi.

„Die Insolvenz von BlockFi unterstreicht die erheblichen Risiken einer Ansteckung im Zusammenhang mit dem Krypto-Ökosystem und möglicherweise mangelhafter Risikomanagementprozesse“, sagt Monsur Hussain, Kreditanalyst bei Fitch Ratings.

BlockFi wurde 2017 von Zac Prince und Flori Marquez gegründet und gewann in seiner Anfangszeit einflussreiche Wall-Street- Investoren, wie etwa Mike Novogratz, Peter Thiels Valar Ventures und Winklevoss Capital. Valar wird in dem Insolvenzantrag mit einem Anteil von 19 Prozent als größter Anteilseigner von BlockFi genannt.

Im März 2021 wurde BlockFi noch mit 3 Mrd. Dollar bewertet. In diesem Juni versuchte es auf Basis einer reduzierten Bewertung von etwa 1 Mrd. Dollar frisches Geld aufzunehmen. Das Unternehmen zog auch die Aufmerksamkeit der Finanzaufsichtsbehörden wegen seiner zinstragenden Konten auf sich und erklärte sich im Februar bereit, 100 Mio. Dollar Geldbuße an die SEC und mehrere US-Bundesstaaten zu zahlen. Die SEC ist im Insolvenzantrag mit eine Forderung von 30 Mio. Dollar als viertgrößter Gläubiger von BlockFi aufgeführt.

Mitarbeit Jeremy Hill, Vildana Hajric und Emily Nicolle.

