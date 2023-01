von Nadine Oberhuber Anleger schichteten 2022 ihr Geld in stabilere Value-Konzerne um. Nun streben die Börsen wieder bergauf. Sollte man jetzt Wachstumsaktien kaufen oder bei Value-Titel bleiben? Beim Blick auf langfristige Daten ist die Antwort eindeutig

Am Anfang jeden Jahres hoffen Anleger, dass die Börsen ihnen in den kommenden 12 Monaten gewogen sein werden. Auch diesmal. Und trotzdem unterscheidet sich dieser Jahresbeginn erheblich von den vorherigen. Im Januar 2022 nämlich waren viele Investoren skeptisch. Sie fragten sich bang, wie lange der große, zehnjährige Aufschwung an den Märkten noch weitergehen werde. Die Börsen hatten gerade erst den enormen Corona-Knick ausgebügelt und strebten weiter nach oben. Dann kam der Krieg, die Börsen stürzten ab.