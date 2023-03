von Nils Wischmeyer Der iShares Global Water ETF investiert unter anderem in Wasserversorger und konnte damit zuletzt hohe Renditen einfahren. Doch die Anzahl der Positionen ist sehr klein

Der ETF

Die Versorgung mit Süßwasser könnte aufgrund von Dürren und anderen Folgen des Klimawandels immer wichtiger werden. Anlegerinnen und Anleger, die nach Wasseraktien suchen, stoßen dann schnell auf den zwei Milliarden US-Dollar schweren iShares Global Water UCITS ETF (IE00B1TXK627). Er ist einer von wenigen ETFs, die sich dem Thema angenommen haben.

Physisch repliziert er den S&P Global Water Index, der in insgesamt 43 Unternehmen investiert, etwa je zur Hälfte in Wasserversorger und Infrastruktur sowie in Wasserausrüstung und Materialien. Den ETF gibt es thesaurierend wie auch ausschüttend, letzteres passiert halbjährlich. Wer nicht sicher ist, welchen ETF er sich gerade anschaut: ACC steht für thesaurierend, Dist für ausschüttend.