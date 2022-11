von Joanna Ossinger und Tom Maloney Die Kryptobörse Binance übernimmt Wettbewerber FTX – eine enorme Niederlage für FTX-Gründer und Krypto-Milliardär Sam Bankman-Fried. Was dazu führte – und wie es weitergeht

Es waren turbulente Tage in der weitgehend unregulierten Kryptowelt, mit Schlammschlachten auf Twitter, einem schockierenden Übernahmeangebot für eine Börse und dem Einbruch vieler Token.

Die weltgrößte Börse Binance ist nun bereit, den angeschlagenen Rivalen FTX zu übernehmen, was eine radikale Konsolidierung der Macht in der Kryptowelt bedeuten würde. Die Absichtserklärung ist jedoch nicht bindend, was den Markt in Aufregung versetzte und einen weiteren Kurssturz auslöste. Auch wenn Kryptowährungen als Nischenbereich der Finanzwelt erscheinen mögen, hat der Streit zwischen zwei der wichtigsten Akteure das Ökosystem der Kryptowährungen auf den Kopf gestellt und dürfte weitreichende Auswirkungen haben.

Was sind Binance und FTX?

Sie sind zwei der größten Krypto-Börsen, also Marktplätze, auf denen Anleger Token kaufen, verkaufen und lagern. Binance ist die mit Abstand größte Kryptobörse nach Volumen – und FTX gehört laut dem Kryptodatenanbieter Coinmarketcap (der sich im Besitz von Binance befindet) zu den Top fünf.

Sam Bankman-Fried von FTX © Jeenah Moon/Bloomberg

Wer leitet sie?

Sie werden von zwei der sichtbarsten und charismatischsten Personen in der Kryptowelt geführt: Binance von Changpeng Zhao (oder CZ, wie er genannt wird) und FTX von Sam Bankman-Fried (kurz SBF).

Der 30-jährige Lockenkopf war früher Händler bei Jane Street und war bis vor wenigen Wochen überall in der Kryptoindustrie zu finden – er unterstützte marode Projekte wie BlockFi, Voyager Digital und Celsius. Zu seinen Investoren zählten unter anderem der Softbank Vision Fund, der Singapurer Vermögensfonds Temasek und der Ontario Teachers' Pension Plan.

Zhao ist ein in China geborener kanadischer Staatsbürger, der im Alter von zwölf Jahren nach Vancouver auswanderte und an der McGill University in Montreal einen Abschluss in Informatik machte. Er gründete Binance im Jahr 2017 in Shanghai – aber die chinesische Regierung verbot im selben Jahr Kryptobörsen. Er sitzt jetzt in Dubai.

Warum haben sie sich zerstritten?

Im Jahr 2019 investierte Binance in FTX, damals eine Derivatebörse. Im nächsten Jahr startete Binance seine eigenen Krypto-Derivate und wurde schnell zum Marktführer in diesem Bereich.

Die Spannungen nahmen zu, als die beiden Unternehmen zunehmend unterschiedliche Wege mit den Regulierungsbehörden einschlugen. Bankman-Fried sagte vor dem US-Kongress aus, während Binance angeblich mit behördlichen Untersuchungen auf der ganzen Welt konfrontiert war. Die beiden Unternehmen konkurrierten auch um Vermögenswerte, wobei beide um die Vermögenswerte von Voyager Digital boten – eine Auktion, die FTX.US gewann.

Zhao und Bankman-Fried liefern sich seit Monaten einen Schlagabtausch auf Twitter, der von Lobbyarbeit für US-Politiker bis hin zu Vorwürfen von Frontrunning-Geschäften reicht.

Changpeng Zhao von Binance © Zed Jameson/Bloomberg

Was ist gerade in der Kryptowelt passiert?

Am Wochenende twitterte Zhao, dass Binance seine Bestände an einem Token namens FTT, der von FTX ausgegeben wird, auflösen würde.

Der Tweet folgte auf einen Bericht des Krypto-News-Outlets Coindesk, in dem es hieß, dass Alameda Research, ein Handelshaus im Besitz des FTX-Gründers Bankman-Fried, einen Großteil seines Vermögens in FTT-Token hatte.

Dies schürte weitere Bedenken über die Gesundheit von FTX und Investoren begannen, Geld abzuziehen. Der FTT-Token stürzte am Dienstag um 72 Prozent ab und fiel am Mittwoch erneut. Einen Tag vor der Einigung sagte Bankman-Fried auf Twitter, dass die Vermögenswerte auf FTX „in Ordnung“ seien und dass „ein Konkurrent versucht, uns mit falschen Gerüchten zu verfolgen“.

Kolumne Daniel Saurenz Trotz „Merge“: Bitcoin und Ethereum kommen nicht von der Stelle Seit Monaten werden auch die Kryptomärkte von der nachlassenden Risikobereitschaft an den Börsen in Sippenhaft genommen. Selbst der lang ersehnte „Merge“ bei Ethereum ruft nicht nur Begeisterung hervor, denn es tauchen neue Probleme auf

Was bedeutet das für die Märkte?

Es hat zu einer großen Unsicherheit für die Anleger geführt. Selbst mit der Ankündigung des Deals könnten die Bewegungen der Kryptopreise die Dinge schwierig machen. Bitcoin ist kurzzeitig auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen, was viele Inhaber unter Wasser setzt.

Und dann ist da noch Solana, das von Bankman-Fried unterstützt wird und am Dienstag um 23 Prozent gefallen ist.

Was bedeutet das für die Nutzer von Binance und FTX?

Sowohl CZ als auch SBF sagten auf Twitter, dass der Deal gemacht wurde, um die Nutzer zu schützen, obwohl die genauen Bedingungen unklar sind. Es gab keine Ankündigungen von Binance darüber, was mit FTX-Konten geschehen wird. Es ist unwahrscheinlich, dass die Kunden über den Preisverfall der Token glücklich sind. FTX.US ist nicht Teil des Deals.

Leserfrage Wie lassen sich Bitcoin-Verluste steuerlich geltend machen? Mit Bitcoin habe ich hohe Verluste erlitten. Kann ich sie wenigstens in der nächsten Steuererklärung geltend machen?

Wie wirkt sich dies auf CZ und SBF aus?

Dieser Deal macht CZ effektiv zur Top-Person in der Kryptowelt – falls er das nicht schon war. Und es ist ein großer Rückschlag für SBF, der zuvor als einer der fähigsten Leute in der Branche angesehen wurde.

Das macht sich auch im Vermögen bemerkbar. Bankman-Frieds 53-prozentige Beteiligung an FTX war laut Bloomberg Billionaires Index vor der Übernahme am Dienstag etwa 6,2 Mrd. Dollar wert, basierend auf dieser Finanzierungsrunde und der anschließenden Performance von börsennotierten Kryptounternehmen. Sein Krypto-Handelshaus, Alameda Research, trug 7,4 Mrd. Dollar zu seinem persönlichen Vermögen bei.

Der Bloomberg-Vermögensindex geht davon aus, dass bestehende FTX-Investoren, darunter auch Bankman-Fried, durch die Rettungsaktion von Binance vollständig ausgelöscht werden und dass die Ursache für die Probleme der Börse in Alameda liegt. Infolgedessen werden sowohl FTX als auch Alameda mit einem Wert von 1 Dollar angesetzt. Damit liegt der Nettowert von SBF bei etwa 1 Mrd. Dollar, während er am Dienstag noch bei 15,6 Mrd. Dollar lag. Der Verlust von 94 Prozent ist der größte Einbruch an einem Tag, der jemals bei den von Bloomberg erfassten Milliardären zu verzeichnen war.

Auch CZ hat eine harte Zeit hinter sich: Sein Vermögen ist laut Billionaires Index seit Jahresbeginn um 83 Prozent gesunken, wird aber immer noch auf 16,4 Mrd. Dollar geschätzt.

Was bedeutet das für die Regulierung?

Dieser Vorfall und wie schnell er sich entwickelt hat, ist ein deutliches Beispiel für die Regulierungsbehörden, die sich über das Fehlen von Leitplanken im freilaufenden Kryptobereich Sorgen machen. Jurisdiktionen, die eine Lockerung der Vorschriften in Erwägung gezogen haben, werden dies möglicherweise nicht mehr tun – insbesondere nach den Implosionen des Terra/Luna-Ökosystems und des Hedgefonds Three Arrows Capital vor ein paar Monaten.

Neben der allgemeinen Krypto-Regulierung könnte auch der Deal selbst auf dem Prüfstand stehen, da er zwischen zwei der führenden Akteure in diesem Bereich stattfindet und Bedenken hinsichtlich der Marktdominanz eines kombinierten Unternehmens auslösen könnte.

Wie geht es weiter?

Es ist ein bisschen unklar. Da die Binance-Vereinbarung zum Kauf von FTX nicht bindend ist, könnten viele verschiedene Dinge passieren. Binance könnte FTX übernehmen, sich komplett zurückziehen oder vielleicht Teile davon erwerben. Und es ist nicht einmal klar, ob FTX als eigenständige Einheit weiterbestehen würde. Einiges davon könnte auch davon abhängen, was Binance bei der Due-Diligence-Prüfung tatsächlich findet.

© 2022 Bloomberg L.P.