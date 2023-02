Die Zwillingstürme der Deutschen Bank stehen vor der Zentrale der Commerzbank in Frankfurt

Was die guten Zahlen der Banken für Anleger heißen

von Nadine Oberhuber Deutsche Bank und Commerzbank legten unerwartet gute Zahlen vor. Kein Wunder, denn an der Zinswende verdienen sie derzeit prächtig. Ein Selbstläufer sind ihre Aktien deshalb aber nicht. Es warten noch große Herausforderungen auf die Bankenbranche

Das hatte den beiden wohl niemand so richtig zugetraut. Zumindest viele Anleger nicht. Sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank sorgten diese Woche für ein paar echte Überraschungen. Zunächst einmal als sie ihre Zahlen vorlegten: Die fielen nämlich teils überraschend stark aus und zwar bei beiden Instituten. Die Commerzbank fühlt sich angesichts ihrer schwarzen Zahlen wieder stark und träumt nun sogar schon wieder von einem Aufstieg in den Dax. Die Deutsche Bank legte sogar ein Ergebnis vor, das so gut war wie seit 15 Jahren nicht. Wie konnte das passieren? Und vor allem, wie reagierte der Markt darauf?