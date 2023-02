von Stefan Schaaf Die Diskussion um Greenwashing und überzogene Nachhaltigkeitsversprechen von Investmentfonds zeigt offenbar Wirkung: Immer mehr Deutsche sagen „Nein, danke“ zur nachhaltigen Geldanlage

Es gibt jenes Bonmot, wonach die Hälfte der Werbeausgaben überflüssig ist. Man aber leider nicht weiß, welche Hälfte. In der deutschen Fondsbranche werden sie sich in diesen Tagen sicherlich auch diese Frage stellen. Sie hat in den vergangenen Jahren großen Marketingaufwand betrieben, um ihre Kundschaft in nachhaltige Anlageprodukte zu locken. Das Mantra lautete: Grün ist die Zukunft der Geldanlage. Dementsprechend vermarktet wurden Produkte mit ESG-Kriterien, welche die Aspekte Umwelt (Environment), Soziales und gute Unternehmensführung (Governance) beachten. Seit vergangenem Sommer müssen Anlageberater ihre Kundschaft sogar explizit fragen, ob sie nachhaltig anlegen möchte.