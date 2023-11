von Nadine Oberhuber Was treibt Menschen an die Börse? Und welche Rolle spielen unsere Eltern dabei? Eine Studie ist diesen Fragen nachgegangen und erklärt die Bedeutung von Elon Musk

Vermutlich ist meine Mutter an allem schuld. Und ich trage zu viele männliche Gene in mir. Anders kann man es nicht erklären, dass ich Spaß an Finanzen habe. So viel, dass ich sie sogar zum Berufsinhalt gemacht habe. Es ist nämlich so: Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind Menschen wie ich in der Gruppe der Anleger deutlich unterengagiert und unterinvestiert. Frauen nämlich. Von ihnen kaufen nur rund halb so viele Aktien, Fonds oder ETFs wie Männer.