von Stefan Schaaf Konjunkturschwäche und geopolitische Unsicherheit belasten den Eurokurs. Dadurch droht die Inflation hochzubleiben; der Druck auf die EZB zur weiteren Straffung der Geldpolitik steigt. In der Geldanlage tun sich jedoch auch Chancen auf.

Auf zwei Dinge war in den Jahrzehnten bis zur Jahrtausendwende in Deutschland Verlass: Fußball und die D-Mark. Mochten die deutschen Kicker auch übelsten Rumpelfußball spielen, am Ende galt immer das Bonmot des englischen Stürmers Garry Lineker: „Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Nach Sommermärchen und WM-Titel 2014 sind diese Zeiten längst vorbei.