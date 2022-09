von David Goodman, Ruth Carson und Emily Ashton Nachdem Finanzminister Kwasi Kwarteng Pläne für massive Steuersenkungen ankündigte, ist das Pfund auf ein Allzeittief gerutscht. An den Märkten herrscht Skepsis, ob die neue Regierung das Programm überhaupt finanzieren kann

Nachdem die neue britische Regierung Steuersenkungen angekündigt hat, ist das britische Pfund seit Freitag um fast fünf Prozent abgestürzt und befindet sich seitdem auf einem Allzeittief. Auch die Staatsanleihen brachen ein und rentieren zum ersten Mal seit 2010 wieder über vier Prozent. Grund dafür ist die Angst der Anleger, dass die neue Finanzpolitik die Inflation und den Schuldenstand in die Höhe treiben könnten.

Für das Pfund war es der stärkste Einbruch innerhalb eines Tages seit März 2020, als der weltweite Corona-Ausbruch die Panik der Anleger schürte. Am Montag fiel das Pfund zwischenzeitlich auf 1,0350 Dollar. In der Folge stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Währung in diesem Jahr die Parität mit dem Dollar erreicht, auf rund 50 Prozent.

Der jüngste Kurssturz – angeheizt durch Äußerungen von Finanzminister Kwasi Kwarteng am Sonntag, dass bei den Steuersenkungen „noch mehr kommen wird“ – lässt die Rufe nach aggressiven Zinserhöhungen durch die Bank of England lauter werden, wobei einige Analysten bereits in dieser Woche auf Sofortmaßnahmen drängen. Die beiden Pole – Steuersenkungen und mögliche Zinserhöhungen – könnten zur ersten Krise der neuen Regierung von Premierministerin Liz Truss werden – die ihrerseits eigentlich die steigenden Lebenshaltungskosten im Land bekämpfen will.

„Der Absturz des Pfunds zeigt, dass es den Märkten an Vertrauen in das Vereinigte Königreich mangelt und dass seine Finanzkraft unter Beschuss steht“, sagte Jessica Amir, Strategin bei Saxo Capital Markets in Sydney. „Das Pfund ist nur noch einen Hauch von der Parität entfernt, und die Situation wird sich von nun an nur noch verschlimmern.“

Händler stellen sich auf weitere Rückgänge ein

Während einige Marktteilnehmer den plötzlichen Rückgang des Pfunds im frühen asiatischen Handel als „Flash Crash“ bezeichneten, deuten Derivate darauf hin, dass sich die Händler auf weitere Rückgänge einstellen. Auf dem Optionsmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Pfund in diesem Jahr die Parität zum Dollar erreicht, jetzt bei etwa 50 Prozent, gegenüber 32 Prozent am Freitag. Um 8.40 Uhr in London lag das Pfund Sterling 1,4 Prozent niedriger bei 1,0710 Dollar.

Der Ausverkauf der Währung begann am Freitag mit der Veröffentlichung des „Wachstumsplans“ der Regierung, der letztlich die größte Steuererleichterung seit einem halben Jahrhundert darstellt. Kwarteng strich den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer und senkte den Grundsteuersatz um einen Prozentpunkt, während er gleichzeitig eine Anfang des Jahres eingeführte Erhöhung der Sozialversicherungsbeträge rückgängig machte.

Am Sonntag zeigte er sich unbeeindruckt von der heftigen Reaktion, die die britischen Aktienkurse abstürzen ließ, und sagte im BBC-Fernsehen, er wolle sich nicht zu den Marktbewegungen äußern, aber wenn es um Steuersenkungen gehe, „wird noch mehr kommen“.

Truss muss mit einer Rebellion der Tory-Hinterbänkler gegen ihre Steuersenkungen rechnen, wenn das Pfund auf die Parität zum Dollar fällt, berichtete der „Telegraph“ am Samstag. Unterdessen fordern einige Marktteilnehmer bereits Sofortmaßnahmen der Notenbank, um die Flut einzudämmen. Ein Sprecher der Bank of England (BOE) wollte sich nicht zum Kursverfall der Währung äußern.

„Notenbank wird zum Handeln gezwungen“

Auch britische Anleihen gaben zu Beginn des Montagshandels nach, so dass die Renditen 10-jähriger Anleihen zum ersten Mal seit 2010 über vier Prozent stiegen. Der Anstieg wird die Kosten für die zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 400 Mrd. Pfund (422 Mrd. Dollar), die nach Schätzungen der Resolution Foundation in den nächsten fünf Jahren zur Finanzierung des Wachstumsplans erforderlich ist, drastisch in die Höhe treiben.

Hedgefonds hatten ihre Hausse-Wetten auf das Pfund Sterling nur wenige Tage vor dem Absturz ausgeweitet, wobei fremdfinanzierte Anleger in der Woche bis zum 20. September 13.488 Netto-Long-Kontrakte hinzufügten, der größte Anstieg seit März, wie Daten der Commodity Futures Trading Commission zeigen.

„Das Ausmaß der heutigen Bewegung bedeutet, dass die BOE zum Handeln gezwungen sein wird, zumindest um zu versuchen, etwas Stabilität zu erreichen“, sagte John Bromhead, Währungsstratege bei der Australia & New Zealand Banking Group in Sydney. Eine Zinserhöhung zwischen den Sitzungen ist absehbar“, und die Händler preisten bereits eine Erhöhung um 100 Basispunkte durch die Zentralbank im November ein, sagte er.

Die oppositionelle Labour-Partei, die in den Umfragen bereits einen komfortablen Vorsprung genießt, versucht auf ihrem Parteitag in Liverpool aus der politischen Kluft, die sich zu den Tories aufgetan hat, Kapital zu schlagen. Parteichef Keir Starmer sagte der BBC, er werde Kwartengs auffälligste Maßnahme rückgängig machen, nämlich die Abschaffung des Spitzensteuersatzes von 45 Prozent auf Einkommen über 150.000 Pfund.

„Ich gehe davon aus, dass eine deutliche Zinserhöhung aus dem Zyklus herauskommen könnte“, sagte Rajeev De Mello, Portfoliomanager bei GAMA Asset Management in Genf, der Short-Positionen auf das Pfund hat. „Es geht darum, die Makro-Kanonen auszufahren, um die Währung zu schützen. Sie werden etwas tun müssen. Die Parität wäre natürlich etwas, das man jetzt ins Auge fassen sollte.“

