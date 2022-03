von Derek Brower

Der Ölpreis steigt und steigt. Trotz aller Versuche gegenzusteuern, dürfte noch lange nicht der Peak erreicht sein. Wir unterschätzen noch immer, welchen Ölpreis die Welt verkraften kann

Russische Truppen bereiteten sich auf den Einmarsch in eine andere ehemalige Sowjetrepublik vor. Die Rohölpreise stiegen in die Höhe. Der Westen flehte Saudi-Arabien an, die Ölhähne aufzudrehen.

Das war im Jahr 2008, kurz bevor Wladimir Putin russische Panzer über die Grenze nach Georgien schickte. Der US-Ölpreis erreichte schließlich ein Allzeithoch von fast 150 US-Dollar pro Barrel.

Mit einem Preis von rund 125 Dollar pro Barrel am Montag sind die US-Preise immer noch weit von diesem Höchststand entfernt. Die internationale Referenzsorte Brent erreichte einen Höchststand von 139 Dollar, bevor sie wieder auf 128 Dollar zurückfiel. Doch die Anklänge an das Jahr 2008 - vom Krieg bis zu den Appellen des Westens an die Machthaber in Riad – sind kaum zu überhören.

Kommentar Ukraine-Krieg Das wahre Ziel aller Sanktionen: Putin muss weg Offen spricht keiner darüber, aber hinter all den Sanktionen des Westens steckt vor allem eine Hoffnung und ein Ziel: dass sie zum Sturz des Kreml-Herrschers führen. Das wäre der sicherste Weg zum Frieden. Mit Putin ist er nicht mehr zu erreichen

Chinas unbändiger Energiehunger war vor 14 Jahren der Grund für die damalige Rallye. Der aktuelle Brennstoffrausch geht auch auf entwickelte Volkswirtschaften zurück. Der US-Erdölverbrauch hat in den letzten Wochen einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird der weltweite Verbrauch in diesem Jahr ebenfalls einen Peak erreichen.

Das Angebot hält nicht Schritt – ein Erbe der geringeren weltweiten Upstream-Investitionen in den letzten Jahren, die durch die Pandemie noch verschärft wurden: Der US-Schieferölsektor schraubte seine Investitionen nach dem Corona-Ölcrash massiv zurück. Einige Opec-Produzenten – traditionell die Lieferanten der letzten Instanz – haben Mühe, ihre Förderquoten zu erfüllen.

Russische Kapazitäten nachhaltig beschädigt

Ein Markt, der vor einigen Jahren noch davon überzeugt war, dass die Schieferölrevolution in den USA eine Ära des unendlichen Überflusses eingeläutet hatte, fürchtet nun eine Verknappung. Die Möglichkeit, dass Russlands Öllieferungen – die etwa fünf Prozent der weltweiten Rohölnachfrage und zehn Prozent des Exportmarktes für raffinierte Produkte abdecken – mit Sanktionen belegt werden könnten, vertieft diese Befürchtungen noch. Auch ohne ein Embargo könnten die neuen Finanzsanktionen und der Exodus westlicher Unternehmen und Technologien die russische Ölförderkapazität nachhaltig schädigen.

Die Ölpreise, die in den letzten zwei Wochen bereits um 25 Prozent gestiegen waren, könnten noch weiter steigen, meinen Analysten. „Letztendlich sehen wir eine Neubewertung von Öl“, sagt Christyan Malek, Managing Director bei JPMorgan. Seine Bank, die vor zwei Jahren einen neuen Superzyklus für den Rohstoff vorhersagte, geht davon aus, dass Rohöl bis 2023 die 150-Dollar-Marke erreichen könnte. Die Russland-Krise könnte jedoch auch zu einem „massiven Überschießen“ führen, so Malek.

Börse in Kriegszeiten Auf den Frieden spekulieren Aktienmärkte sind ein Gradmesser politischer Unsicherheit. In einer unklaren Gemengelage fallen die Kurse. Das dreht jedoch schnell, wenn die Entscheidung gefallen ist, sogar, wenn es Krieg gibt. Das zeigt die Geschichte

Während des arabischen Ölembargos von 1973 verdreifachten sich die US-Ölpreise innerhalb von drei Monaten, und nach der iranischen Revolution 1979 verdoppelten sie sich erneut innerhalb von zwei Monaten, als die Rohölproduktion des Landes zusammenbrach. Andere Lieferanten sprangen ein, um das weltweite Defizit zu minimieren. Im Jahr 1979 war es die Angst vor einer Verknappung, nicht die Verknappung selbst, die den Preisanstieg verursachte.

Auch jetzt gibt es Gründe für einen pessimistischen Ausblick. Laut dem Gründer von LCM Commodities Pierre Lacaze hat die Spekulationswut etwas nachgelassen. Das sogenannte negative Gamma – also Optionshändler, die ihre Short-Positionen eindecken, wenn die Preise schnell steigen – war ein wichtiger Faktor, als der Ölpreis von 70 auf 100 Dollar pro Barrel kletterte. Laut Lacaze gibt es jedoch nicht genügend Short-Positionen, die allein aufgrund des negativen Gammas auf steigende Preise hindeuten würden. Der Markt reagiert vielmehr auf geopolitische und fundamentale Faktoren.

Hilft die Freigabe strategischer Reserven?

Und diese Kräfte könnten sich noch gegen die Ölpreise wenden. Die Folgen des Ukraine-Krieges könnten die Weltwirtschaft dämpfen. Und eine diplomatische Einigung mit dem Iran würde dazu führen, dass mehr Öl aus diesem Land auf den Markt kommt. Die Analysten von Citi, die zu den wenigen verbliebenen Ölbären an der Wall Street gehören, sind der Meinung, dass die steigende weltweite Produktion, auch aus dem Iran, die Preise in diesem Jahr nach unten treiben wird, „da sich der Schwerpunkt von den geopolitischen Risiken auf das anhaltende Überangebot und den Höhepunkt der Ölnachfrage verlagert“.

Die USA und andere Länder haben angedeutet, dass sie strategische Ölvorräte freigeben werden, um zu versuchen, die Preise zu zähmen, betont Professorin Amy Myers Jaffe von der Fletcher School. Anhaltende Ausfälle aus der russischen Ölversorgung wären jedoch nur schwer zu beheben. Selbst die ausgiebigen US-Schieferölvorkommen würden Jahre brauchen, um einen Beitrag zu leisten.

Kursrutsch An der Börse sind die Bären los Wer darauf gehofft hatte, dass der Ukraine-Krieg die Börsen nur kurz streift, wird eines Besseren belehrt: Die Kurse fallen und zwar mittlerweile kräftig. Der ewige Aufschwung ist in einen Bärenmarkt übergegangen. Er könnte längere Zeit anhalten

Rob West, Leiter des Forschungsunternehmens Thunder Said Energy, rechnet damit, dass der Ölpreis auf über 200 Dollar pro Barrel steigen könnte. Ein Preisschock würde einen weiteren zwingenden Grund dafür liefern, auf das Verbrennen fossiler Brennstoffe zu verzichten, die den Klimawandel verursachen. Die Umstellung auf Elektroautos, die bereits in vollem Gange ist, dürfte sich beschleunigen. Hohe Preise wären ein Gegenmittel für hohe Preise.

Aber niemand weiß, wie hoch die Schwelle liegt, ab der eine Zerstörung der Nachfrage eintritt. Im Gegensatz zum Preisanstieg im Juli 2008, als sich im Hintergrund die Mutter aller Finanzkrisen abzeichnete, ist der wirtschaftliche Ausblick heute optimistisch. Viele Verbraucher haben nach der Pandemie viel Geld in der Tasche und brennen darauf, Energie zu verbrennen.

„Wir unterschätzen nach wie vor den Ölpreis, den die Welt verkraften kann“, sagt Malek. Wer in diesen Zeiten seinen ersten Ölschock erlebt und bereits an der Zapfsäule zusammenzuckt, der sollte sich vorsehen. Der Markt ist der Meinung, dass wir wahrscheinlich noch mehr Preisschmerzen verkraften können.

Copyright The Financial Times Limited 2022