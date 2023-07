von Nadine Oberhuber Die „glorreichen Sieben“ unter den Aktien treiben im Alleingang den Kursaufschwung an der Nasdaq an. Deswegen wird der Techindex jetzt neu berechnet. Das wird für leichte Einbußen sorgen, wenn auch nur kurz. Die Skepsis wegen der Partystimmung an der Börse aber wächst

Manchmal sieht der Mensch nur, was er auch sehen will. Zurzeit konzentriert er sich dabei auf die guten Nachrichten. Zumindest an der Börse ist es so. Das ist im Grunde ein schöner Zug und sei ihm nach den vielen Hiobsbotschaften der letzten Jahre auch gegönnt. In den vergangenen Wochen und Monaten jedenfalls haben die großen Indizes satt zugelegt, ungeachtet aller Warnungen vor einer drohenden Rezession: