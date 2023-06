An der Börse entsteht immer mehr ein Hype um Firmen, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten oder in diese investieren

von Nadine Oberhuber Die Nvidia-Aktie kennt aktuell kein Halten mehr. Das Thema Künstliche Intelligenz lässt viele Investoren auf große Gewinne hoffen. Ganz ungefährlich ist der Einstieg jetzt aber nicht

Man kann es wohl am besten als Erleichterungsrally beschreiben, was diese Woche an den Börsen passiert ist: Kurz nachdem zu Wochenbeginn klar wurde, dass sich die Parteien wohl im US-Schuldenstreit einigen würden, brachen die Börsenkurse aus – und zwar nach oben. Nicht raketengleich, denn unterm Strich kam bloß ein übersichtliches Kursplus von 1,6 Prozent beim marktbreiten amerikanischen Index S&P 500 dabei heraus.