von Stefan Schaaf Der Kapitalmarkt sendet derzeit sehr unterschiedliche Signale dazu aus, ob es in den USA zu einer Rezession kommt oder nicht. Capital erklärt, warum und wie man mit Investitionen in Anleihen sein Depot für einen Wirtschaftseinbruch vorbereiten kann.

Kommt sie – oder kommt sie nicht? Die Rede ist von einer Rezession und ihrem möglichen Ausmaß. Und daraus folgend die Frage nach den Konsequenzen für den Kapitalmarkt und damit die Geldanlage. Entscheidend sein dürfte dabei erneut, wie sich die US-Volkswirtschaft entwickelt und ob die Zinsen dort weiter steigen oder fallen. Das liegt zum einen an der Größe der US-Wirtschaft und des dortigen Kapitalmarktes, aber eben auch am Home Bias der dortigen Investoren, die meist global die Stimmung vorgeben (am Markt auch Sentiment genannt). Ob der deutsche Aktienindex Dax in nächster Zeit steigt oder fällt, hängt also mehr an der Industrie in Ohio als an der in Hessen.