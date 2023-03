Ein Händler an der New Yorker Börse schaut auf seine Bildschirme

von Nadine Oberhuber Bei den Aktionären herrscht Optimismus – noch. Denn am Anleihemarkt hat bereits das große Umschichten begonnen. Festzinspapiere werden vermehrt gekauft und die Zinsen steigen weiter. Das wird früher oder später auch den Aktienmarkt treffen

Die Welle rollt, die Frage ist nur, wann sie am Aktienmarkt auftrifft. Und welche Kraft sie dort entfaltet. So viel steht am Ende dieser Woche fest. Genau genommen sind es sogar zwei Fronten, die einige Schockwellen aussenden könnten: Die eine kommt von den Unternehmen selbst, die dieser Tage vermehrt ihre Zahlen fürs letzte Quartal vorlegen, sowie ihre Gewinnschätzungen für 2023. Wie groß die Schockwelle wird, ist noch ungewiss. Die andere aber hat bereits jetzt große Ausmaße angenommen: Die Umschichtungswelle nämlich, die derzeit an den Anleihemärkten stattfindet.