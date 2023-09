Die Inflation in den USA ist im vergangenen Monat deutlich gestiegen, die Kernrate sinkt aber wie erwartet. Die Aktienmärkte reagieren mit Verlusten

Die Inflation in den USA hat im August deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Inflationsrate von 3,6 Prozent erwartet.

Im Vormonat hatte die Rate 3,2 Prozent betragen, nachdem sie in den Monaten zuvor im Trend spürbar gefallen war. Getrieben wurde die jüngste Entwicklung vor allem durch die Benzinpreise, die deutlich zulegten. Eine Abschwächung gab es dagegen bei der Teuerung ohne Energie- und Lebensmittelpreise.

Die Kerninflation, die von der US-Zentralbank Fed besonders beachtet wird, fiel von 4,7 auf 4,3 Prozent. Diese Rate gibt den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden. „Der Inflationsweg bleibt holprig, er wird jedoch weiter talwärts gehen“, sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe.

Trotzdem hat die hohe Inflation in den USA am Mittwoch die Stimmung an den Aktienmärkten gedrückt. Der deutsche Leitindex war bereits schwächer gestartet und hat über den Tag weiter Verluste verbucht. Die US-Inflationsdaten sorgten am frühen Nachmittag nur für wenig zusätzliche Bewegung. Zuletzt stand der Dax mit 0,59 Prozent im Minus bei 15 623,39 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte verlor zuletzt 0,17 Prozent auf 27 045,11 Punkte. In Europa gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,56 Prozent auf 4218,55 Zähler nach. An den US-Börsen weiteten die Futures ihre Verluste nach den Daten aus.

Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der Federal Reserve von großer Bedeutung sind. Die Währungshüter treffen ihre nächste Zinsentscheidung in der kommenden Woche, aktuell wird keine weitere Straffung erwartet. Seit März 2022 hat die Fed ihre Leitzinsen stark um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben.