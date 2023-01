von Lilian Fiala China hat seine Tore wieder geöffnet – doch noch reagieren die US-Märkte verhalten. Was das Ende von Null-Covid bedeutet und welche US-Titel langfristig von einer erstarkenden Volkswirtschaft in China profitieren könnten.

Nach fast drei Jahren mit strengster Null-Covid-Strategie hat Peking eine radikale Kehrtwende hingelegt. Geschäfte und Restaurants dürfen wieder öffnen, Beschäftigte an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Für das Land ist es höchste Zeit, denn der Druck auf die Wirtschaft wurde immer größer. Mit einem geschätzten Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von lediglich drei Prozent im vergangenen Jahr verzeichnet China die niedrigste Wachstumsrate seit Jahrzehnten. In jüngerer Vergangenheit war der Anstieg des BIP nur 2020 niedriger, also im Ausbruchsjahr der Pandemie. „Ein Wachstum von drei Prozent ist zwar im Vergleich zu den entwickelten Volkswirtschaften gut, kommt aber in China einer Rezession gleich“, schreibt Vivian Lin Thurston, Portfoliomanagerin im globalen Aktienteam von William Blair Investment Management, in einem Blogbeitrag.

Trotz der massiv gestiegenen Infektionszahlen infolge der Lockerungen wird die Wiedereröffnung an den Märkten grundsätzlich als positives Signal wahrgenommen. Gerade bei europäischen Titeln hat das zu einem überraschend positiven Jahresauftakt beigetragen. „Die Finanzmärkte spekulieren schon jetzt auf eine spürbare Erholung in China, wenn die aktuelle Corona-Welle überstanden ist“, sagt Eduard Baitinger, Head of Asset Allocation in der FERI Gruppe. Das gelte neben Europa auch insbesondere für Schwellenländer-Märkte. Viele von ihnen sind unmittelbar mit dem chinesischen Wirtschaftsmotor verbunden.

In den USA hingegen sieht die Stimmung ein wenig anders aus: „Dort deuten die Makrodaten auf klare Rezessionsrisiken hin“, sagt Baitinger, und das trotz aller positiven Signale aus China. Zwar hat der Inflationsdruck in den USA zuletzt nachgelassen, weshalb Marktbeobachter erwarten, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) fortan einen weniger harten Kurs bei der Zinsstraffung einschlägt. Doch für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung reicht das noch nicht, so der Experte.

Langfristige Perspektive

Eine ähnlich vorsichtige Ansicht vertreten auch die Marktexperten des Investmentgiganten Blackrock. In ihrem jüngsten Strategiepapier schreiben die Analysten Jean Bolvin, Chef des Blackrock Investment Instituts, und Wei Li, Globale Chefstrategin: „Anleger mit einem längerfristigen Horizont können sich jetzt schon für den Aufschwung positionieren, müssen aber kurzfristig noch Verluste in Kauf nehmen.“ Die Experten rechnen mit einer Rally, sobald die Inflation in den USA deutlich nachlässt und die Zinserhöhungen pausieren, was wohl frühestens in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein wird. „Sollte sich zunächst, wie wir erwarten, eine Rezession festigen, sehen wir vorerst einen Rückgang am Aktienmarkt“, schreiben die Marktbeobachter. Für das Gesamtjahr 2023 rechnen sie aber mit einem positiven Wirtschaftswachstum in den USA. Das in Verbindung mit der Aussicht auf ein erstarkendes China lässt sie Aktien nun wieder strategisch übergewichten.

Doch welche US-Titel sind vor diesem Hintergrund besonders interessant? Von der Wiedereröffnung Chinas profitieren langfristig Unternehmen, die entweder eigenes Geschäft in der Volkswirtschaft haben, auf Zulieferungen von chinesischen Unternehmen angewiesen sind oder von einer steigenden Kaufkraft im Reich der Mitte profitieren. Dazu gehören internationale Techkonzerne wie der iPhone-Hersteller Apple, der wichtige Produktionsstandorte in China unterhält und stark von intakten Lieferketten abhängig ist. Hinzu kommt Chinas wachsende Mittel- und Oberschicht – eine der wichtigsten Käufergruppen internationaler Modekonzerne und Luxusmarken. Und auch die Reisebranche dürfte vom Aufholbedarf der chinesischen Konsumenten langfristig profitieren.