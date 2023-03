von Christian Scheid Der Industriedienstleister Muehlhan hat seine europäischen und amerikanischen Geschäfte verkauft. Mit den Einnahmen will er seine Aktionäre beglücken

Nachdem 3U, Ecotel und Hapag-Lloyd zuletzt hohe Dividenden angekündigt haben und es bei den entsprechenden zu großen Kurssprüngen gekommen war, rückt als nächster Kandidat Muehlhan in den Fokus. Der Hamburger Industriedienstleister, unter anderem für Windenergieanlagen, hat 2022 seine europäischen und amerikanischen Geschäfte an die Beteiligungsgesellschaft One Equity Partners veräußert. Der Verkaufspreis betrug inklusive Zinsen 63,3 Mio. Euro, was den aktuellen Börsenwert von 48,5 Mio. Euro übersteigt.

„Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, den nach Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verbleibenden Teil des der Gesellschaft zugeflossenen Kaufpreises, sobald und soweit gesetzlich zulässig, an die Aktionäre auszuschütten.“ Per Ende 2021 – neuer Daten liegen nicht vor – betrugen die Finanzverbindlichkeiten 14,5 Mio. Euro. Bleiben also 48,8 Mio. Euro oder 2,52 Euro je Aktie, die für die Ausschüttung zur Verfügung stehen.

Der Wert des restlichen Geschäfts lässt sich indes kaum abschätzen, die Meinungen hierzu gehen weit auseinander. Nichtsdestotrotz dürfte die Muehlhan-Aktie auf die Dividendenmeldung deutlich positiv reagieren. Eine kurzfristige Spekulation!