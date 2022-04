von Christian Scheid

Das Biotechunternehmen Heidelberg Pharma entwickelt Wirkstoffe für die Verwendung in Krebstherapien. Außerdem hat das Unternehmen einen neuen chinesischen Großaktionär

Zu den deutschen Biotechfirmen, die unter dem Radar vieler institutioneller Investoren fliegen, gehört Heidelberg Pharma. Dabei hat das Unternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft von SAP-Gründer Dietmar Hopp einen prominenten Hauptaktionär. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und entwickelt den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien.

Für den am weitesten fortgeschrittene Produktkandidaten HDP-101 sowie für HDP-103 gelang dem Unternehmen kürzlich ein Lizenzdeal im Wert von bis zu 930 Mio. Dollar mit Huadong. Im Zuge dessen beteiligen sich die Chinesen auch an einer Kapitalerhöhung und übernehmen Anteile von Hopp in Höhe von insgesamt 105 Mio. Euro. Dadurch wird Huadong der zweitgrößte Aktionär. „Durch diese Partnerschaft werden wir in der Lage sein, unsere Produktentwicklung zu beschleunigen und unsere Pipeline zu erweitern“, erklärte CEO und CFO Jan Schmidt-Brand.

Der Ausgabepreis liegt bei 6,44 Euro je Aktie und somit gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Bis zu dieser Marke hat der Nebenwert auf jeden Fall Luft. Bei Erfolgsmeldungen von den klinischen Programmen kann es auch deutlich höher gehen. Die Aktie ist spekulativ.