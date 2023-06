von Christian Scheid Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat sich frisches Kapital am Markt beschafft. Da das Unternehmen auf expandierenden Märkten im Gesundheitssektor unterwegs, stehen die Chancen für weiteres Wachstum gut

Beinahe mühelos konnte sich Gerresheimer mit einer Kapitalerhöhung brutto 271,6 Mio. Euro am Markt beschaffen. Mit dem Erlös aus den zu jeweils 86,50 Euro platzierten Aktien will der Spezialverpackungshersteller die Flexibilität erlangen, um „weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen“.

Dabei legt das Unternehmen besonderen Fokus auf High Value Solutions im Bereich Medical Devices, wo beispielsweise via Inhalator oder Pen Wirkstoffe verabreicht werden. Dazu gehören aber auch GLP 1-verwandte Behandlungen, deren Wirkstoffe zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit zum Einsatz kommen – ein Markt mit riesigem Wachstumspotenzial.

Einstweilen können sich auch die Quartalszahlen sehen lassen: Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Februar um 23,5 Prozent auf 457,8 Mio. Euro. Das bereinigte Ebitda legte organisch um knapp ein Viertel auf 78 Mio. Euro zu. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt, was angesichts der prall gefüllten Auftragsbücher und der Wachstumsaussichten im GLP 1-Markt vorsichtig erscheint. Nachdem wir in Depesche 14/23 zu Gewinnmitnahmen geraten hatten, stufen wir den Titel nun wieder mit „Kaufen“ ein.