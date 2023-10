von Christian Scheid Das Medizintechnik-Unternehmen Eckert & Ziegler konzentriert sich auf sein Kerngeschäft: Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Die Nachfrage nach den Produkten ist hoch und das dürfte auch so bleiben

Eckert & Ziegler gehört mit rund 1000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Um künftig noch starker in diesem wachstumsstarken Bereich Fuß zu fassen, wollen sich die Berliner ausschließlich darauf fokussieren. Dazu wird in Erwägung gezogen, sich von der Tochter Pentixapharm zu trennen. Der Medikamentenentwickler soll 2024 entweder über eine Abspaltung an die Börse gebracht oder verkauft werden.

„Eckert & Ziegler konzentriert sich damit auf seine Kernkompetenzen, um seine Position als führender Lieferant von Radioisotopen zur Herstellung von Radiopharmazeutika weiter auszubauen“, hieß es zur Begründung. Bereits im dritten Quartal war der Umsatz infolge der anhaltend hohen Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische Anwendungen um 15 Prozent auf 65,9 Mio. Euro gestiegen. Der Konzernüberschuss legte um fast ein Fünftel auf 9,4 Mio. Euro zu. Zudem wurden die Jahresziele bestätigt.

Lieferverträge wie jüngst mit Ablaze Pharmaceuticals dürften dazu beitragen, dass das Tempo hoch bleibt. In Erwartung weiterer positiver Meldungen nehmen wir die Aktie ins Tradingdepot auf.