Tipp der Woche: BYD Discountzertifikat

von Christian Scheid Der chinesische Elektroautonbauer BYD nimmt den deutschen Markt ins Visier – mit ungewissen Aussichten. Anleger sollten auf Teilschutzinvestments setzen wie etwa ein Discountzertifikat

Der chinesische Elektroautoriese BYD will seine Marktanteile in Deutschland kräftig ausbauen. „Wir wollen mittelfristig schon rund fünf bis zehn Prozent in dem Elektrosegment haben“, sagte der Vertriebschef für Deutschland, Lars Pauly. Einen Zeitpunkt nannte er nicht. Derzeit sei er mit dem Aufbau der Vertriebsstrukturen beschäftigt. Das Endkundengeschäft laufe seit Anfang 2023.

Bis Ende Mai wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 165 BYD-Autos zugelassen. Insgesamt waren es in Deutschland seit Jahresbeginn 1,1 Millionen. BYD verkaufte 2022 weltweit 550.000 Elektroautos, davon 440.000 in China. Autoexperten zufolge sind chinesische Hersteller führend bei Batterietechnik oder dem autonomen Fahren. Allerdings gibt es auch Skepsis zu den Chancen der neuen Wettbewerber, auf etablierten Märkten Fuß zu fassen.

Dennoch müssen man Unternehmen wie BYD, das 1995 als Batterieproduzent startete, allein technologisch langfristig ernst nehmen, sagte Pauly. Da sich die chinesische Konjunktur derzeit weniger stark entwickelt als erwartet, sollten Anleger zu Teilschutzinvestments greifen. Ein Discountzertifikat von Morgan Stanley verspricht 10,6 Prozent, auch wenn die BYD-Aktie fällt.