von Christian Scheid Während die Menschen wieder mehr reisen und Mietwagen buchen, zeigt sich das bislang kaum im Aktienkurs des Vermieters Avis Budget. Ist das eine Chance für Anleger?

Das Reisen boomt wieder und sorgt für eine gute Stimmung in der Tourismusbranche. Davon profitiert auch Avis Budget. Das Unternehmen zählt mit mehr als 7000 Standorten in 179 Ländern zu den größten Autovermietern der Welt und wächst derzeit kräftig. Der Umsatz legte 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent und in Relation zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 31 Prozent zu. Damit expandierte Avis deutlich schneller als der Markt. Auf der Ergebnisseite erzielte die Gesellschaft sogar neue Rekorde. Der Start in 2023 ist ebenfalls geglückt. Gestützt von einer starken Nachfrage und höheren Preise nahm der Umsatz um 5,1 Prozent auf 2,56 Mrd. Dollar zu. Damit wurden die Konsens- schätzungen um 2,2 Prozent übertroffen.

Der bereinigte Gewinn je Aktie in Höhe von 7,72 Dollar schlug die Erwartungen sogar um mehr als 100 Prozent. Die Miettransaktionen erreichten dabei den höchsten Wert in einem ersten Quartal in der 77-jährigen Geschichte. Am Kapitalmarkt präsentieren sich die Aktien mit dem bezeichnenden Börsenkürzel „CAR“ dagegen weniger stark. Zwar zog der Kurs zuletzt an, dennoch hinkt der Titel der Peer Group noch klar hinterher. Der Nachzügler ist eine Spekulation wert.