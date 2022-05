von Christian Scheid Der Projektentwickler ABO Wind war sehr erfolgreich bei der Akquise im Bereich erneuerbare Energien. Daher verfügt der Nebenwert über reichlich Potenzial

Nachholpotenzial im Bereich erneuerbare Energien hat ABO Wind. Der Konzern plant und errichtet Wind- und Solarparks sowie Batterie- und Wasserstoffprojekte. Dabei bietet ABO Wind alles aus einer Hand: von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. Mit einem Gewinn von 13,8 Mio. Euro 2021 hat das Unternehmen das Vorjahresergebnis um fünf Prozent übertroffen. 2022 soll dieses Niveau mindestens gehalten werden.

Ab 2024 will ABO Wind regelmäßig Überschüsse von mehr als 20 Mio. Euro erreichen. „Insbesondere bei der Projektakquise war ABO Wind sehr erfolgreich. 6,8 Gigawatt (GW) an Neuprojekten erhöhen das Volumen der Projektpipeline auf 19 GW“, so die Analysten von First Berlin. Gemessen an den in der Branche gezahlten Preisen bei Übernahmen errechnet sich ein Projektportfolio-Wert von mehr als 1 Mrd. Euro. Dem steht ein Börsenwert von knapp 600 Mio. Euro gegenüber.

Von dieser Warte aus betrachtet hat der Nebenwert reichlich Potenzial, zumal die Geschäftsdynamik mit den von der Bundesregierung initiierten Maßnahmen zur Beschleunigung der Energiewende noch zunehmen dürfte.