von Capital-Redaktion Der Taiwan-Besuch von US-Politikerin Nancy Pelosi sorgt für neue Spannungen zwischen den USA und China. Welche Bedeutung Taiwan für die Wirtschaft und besonders für Anleger hat, erklären Horst von Buttlar und Christian W. Röhl in der neuen Podcast-Folge „Aktien fürs Leben“

Die geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA nehmen zu: Auslöser ist die Taiwan-Reise von US-Politikerin Nancy Pelosi. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses hat den Inselstaat vergangene Woche trotz massiver Drohungen aus China besucht. Nachdem Pelso wieder abgereist war, startete China Militärübungen in der Nähe der Insel inklusive einer Angriffssimulation und verhängte Sanktionen gegen die US-Politikerin.

Zwar hat China die Militärübungen mittlerweile eingestellt, Beobachter erwarten aber trotzdem nicht, dass Ruhe in der Region einkehren könnte. Gegenstimmen behaupten, dass Taiwan eine zu große wirtschaftliche Bedeutung für die beiden Länder habe und glauben deshalb nicht an eine militärische Eskalation. Auf dem globalen Markt spielt Taiwan besonders in der Halbleiterindustrie eine entscheidende Rolle.

In der aktuellen Podcast-Folge von „Aktien fürs Leben“ sprechen Investor Christian W. Röhl und Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar über die wirtschaftliche Bedeutung von Taiwan, was der gegenwärtige Konflikt für Anleger bedeutet und warum Investoren, die glauben, dass sie nicht in Taiwan investiert sind, vorsichtig sein sollten.

Hören Sie außerdem in der 13. Folge von „Aktien fürs Leben“,

was der massive Verlust von Berkshire Hathaway für Warren Buffett bedeutet,

was es mit Amazons Kauf des Staubsaugerherstellers iRobot auf sich hat,

und woran die schlechten Zahlen von Intel liegen.

