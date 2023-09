von Christian Ingerl Die Mobilfunk-Tochter der Deutschen Telekom ist operativ auf der Überholspur und gibt zugleich Milliarden an seine Anteilseigner zurück. Der jüngste Kursrücksetzer lockt zum Einstieg

Das bekannte Palace Hotel in San Francisco ist mit seinen pompösen Unterkünften, einem Kristallkronleuchtern verzierten Restaurant sowie aufwendig restaurierten architektonischen Elementen bei vielen Urlaubern ein beliebtes Anlaufziel. In der vergangenen Woche waren es allerdings vielmehr die Finanzprofis, die sich in dem 1909 errichteten Luxushotel die Klinke in die Hand gaben. Die US-Bank Goldman Sachs hat im Palace zur „Communacopia + Technology Conference“ geladen. An dieser dreitägigen Veranstaltung nahm auch T-Mobile US teil und gab in den Gemäuern des historischen Gebäudes eine besonders gute Figur ab.