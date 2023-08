von Christian Ingerl Der weltgrößte Uhrenhersteller Swatch meldet sich mit neuen Produkten und kräftigem Wachstum zurück. Am Kapitalmarkt ist der frische Glanz der Eidgenossen aber noch nicht angekommen

„Bling-Bling-Boom“ oder „Die neue Lust am Glamour“ lauteten die Schlagzeilen in der jüngsten Vergangenheit in Bezug auf den Luxussektor. Nicht ohne Grund, denn nach dem Coronaknick erlebte die Branche einen mächtigen Aufschwung. Dies führte sogar dazu, dass Branchenprimus LVMH in diesem Jahr zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas aufstieg. Während ringsum gefeiert wurde, standen die Fahnen bei Swatch auf Halbmast. Bereits seit mehr als zwei Jahren kommt die Aktie des Premium Uhrenmachers unter dem Strich nicht vom Fleck.