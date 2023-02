von Christian Ingerl Die bayerische High-Tech-Firma legte überzeugende Zahlen und einen vielversprechenden Ausblick vor. Höchste Zeit, sich mit dem Small Cap näher zu beschäftigen

In der Halbleiterindustrie bläst der Wind derzeit von vorne. So verfehlte Qualcomm mit seinen jüngsten Zahlen die Prognosen der Analysten, Samsung Electronics meldete den niedrigsten Quartalsgewinn seit 2014 und Intel erwartet im laufenden Quartal sogar einen Verlust. In der Branche gibt es aber auch positive Ausnahmen wie Süss Microtec. Der heimische Spezialmaschinenbauer, dessen Anlagen unter anderem für die Erzeugung von Mikrostrukturen in der Halbleiterindustrie benötigt werden, erfreut sich derzeit florierender Geschäfte.