von Antoine Gara und Madison Darbyshire Der 20-jährige Amerikaner Jake Freeman hat einen großen Anteil an dem angeschlagenen Einzelhändler Bad Bath & Beyond erworben, bevor der Aktienkurs in die Höhe schoss. Innerhalb kürzester Zeit verdiente er Millionen

Ein 20-jähriger Student hat durch den Verkauf eines Anteils an dem angeschlagenen Einzelhandelsunternehmen Bed Bath & Beyond einen Gewinn von rund 110 Millionen Dollar erzielt. Der Aktienkurs des Unternehmens war in einem Monat des wilden Handels, der an den Boom der Meme-Aktien im letzten Jahr erinnerte, in die Höhe geschnellt.

Jake Freeman, ein Student der Angewandten Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der University of Southern California, erwarb im Juli fast 5 Mio. Aktien von Bed Bath & Beyond, wie aus behördlichen Unterlagen hervorgeht, nachdem die enttäuschenden Ergebnisse und die Entlassung des Geschäftsführers den Aktienkurs des Unternehmens in den Keller schießen ließen.

Freeman kaufte seinen Anteil zu einem Preis von weniger als 5,50 Dollar pro Aktie. Am Dienstag kletterte der Kurs von Bed Bath & Beyond auf über 27 Dollar je Aktie. Als die Papiere in die Höhe schossen, verkaufte Freeman Aktien im Wert von mehr als 130 Mio. Dollar von seinen Konten bei TD Ameritrade und Interactive Brokers.

Neue Rally Die Rückkehr der Meme-Aktionäre Anfang 2021 sorgten Reddit-Nutzer für eine Kursrally beim Computerspielhersteller Gamestop. Jetzt erlebt der US-Einzelhändler Bed Bath & Beyond einen Hype unter Kleinanlegern: Innerhalb von neun Tagen hat sich der Aktienkurs verdreifacht. Was die Kurssprünge für die Märkte bedeuten

„Ich habe sicherlich nicht mit einer so heftigen Rallye nach oben gerechnet“, sagte Freeman am Mittwoch in einem Interview. „Ich dachte, dass dies ein Spiel für mehr als sechs Monate sein würde... Ich war wirklich schockiert, dass es so schnell nach oben ging.“

Geld von Freunden und Familie eingesammelt

Nachdem er die Aktien verkauft hatte, ging Freeman mit seinen Eltern in dem Vorort von New York City, in dem sie leben, zu Abend essen, und am Mittwoch flog er nach Los Angeles, um zum Campus zurückzukehren, sagte er.

Freemans anfängliche Beteiligung kostete etwa 25 Millionen Dollar, die er nach eigenen Angaben hauptsächlich von Freunden und Verwandten einsammelte. Er investiert seit Jahren zusammen mit seinem Onkel, Dr. Scott Freeman, einem ehemaligen Pharmamanager. Die beiden haben vor kurzem eine aktivistische Beteiligung an einem börsennotierten Pharmaunternehmen namens Mind Medicine aufgebaut.

Freeman sagte auch, dass er jahrelang ein Praktikum bei einem Hedgefonds in New Jersey, Volaris Capital, absolviert habe. Kurz vor seinem 17. Geburtstag veröffentlichten Freeman und der Gründer des Fonds, Vivek Kapoor, eine ehemalige Führungskraft der Credit Suisse, ein Papier mit dem Titel „Irreducible Risks of Hedging a Bond with a Default Swap“.

Gamestop, Dogecoin und Co. Warum Meme-Investments nicht totzukriegen sind 2020 galt als das Jahr der Privatanleger. Allein die deutsche Börse zählte 2,7 Millionen Neueinsteiger bei Aktien, Fonds und ETF. Auch 2021 lässt die Analysten staunen. Diesmal allerdings, weil immer mehr Anleger in Finanzprodukte mit Kultcharakter investieren

Den Unterlagen zufolge hat Freeman seine mehr als 6-prozentige Position in Bed Bath & Beyond über Freeman Capital Management, einen in der Cowboy-Stadt Sheridan, Wyoming, registrierten Fonds, aufgebaut.

Aktie steigt trotz schlechter Zahlen

Als er seine Position im Juli bekannt gab, sandte Freeman eine kompromisslose Botschaft an den Vorstand des Einzelhändlers. Das Unternehmen stehe „vor einer existenziellen Krise, in der es um sein Überleben geht“, sagte er. Es müsse „seine Cash-Burn-Rate senken, seine Kapitalstruktur drastisch verbessern und Barmittel beschaffen“, fügte er hinzu.

Die Aktien der in New Jersey ansässigen Kette, die für ihre riesigen Läden voller Staubsauger, Handtücher und Küchengeräte bekannt ist, haben ihren Wert im letzten Monat verfünffacht, selbst nach dem düsteren Ergebnisbericht vom 29. Juni.

Das Unternehmen meldete, dass der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25 Prozent gesunken war, während sich der Nettoverlust von 51 Millionen Dollar auf 358 Millionen Dollar ausweitete. Die Barmittel sind von 1 Milliarde Dollar zu Beginn des Jahres auf 107 Millionen Dollar geschrumpft.

Bed Bath & Beyond ist eine der wenigen Meme-Aktien, die zu Beginn des Jahres 2021 populär wurden, aber weniger Aufmerksamkeit erlangten als der Videospielhändler Gamestop und die Kinokette AMC.

Verkauf zum richtigen Zeitpunkt

Der Anstieg des Aktienkurses ist auf das Interesse von Kleinanlegern zurückzuführen, die von dem geringen Streubesitz der Aktie angezogen werden, sowie auf eine beträchtliche Anzahl von Leerverkäufern, die auf einen fallenden Aktienkurs wetten.

Börse Warum der Gamestop-Showdown ein Warnzeichen war Erst brachten sie Milliarden-Hedgefonds in Finanznot, jetzt werden viele Kleinanleger selber hohe Verluste eingefahren haben. Der Gamestop-Kurs fällt rasant. Der Aufstand der Neotrader hat viele Börsenprofis aber zumindest zum Nachdenken gebracht

Diese beiden Merkmale ziehen in der Regel das Interesse von Kleinanlegern auf sich, die in Reddit-Foren unterwegs sind. Das bedeutet, dass sie versuchen können, einen „Short Squeeze“ herbeizuführen, indem sie den Aktienkurs in die Höhe treiben und professionelle Anleger dazu zwingen, ihre Baisse-Positionen aufzulösen, was den Aktienkurs nur noch weiter in die Höhe treibt.

Der Verkauf von Freeman kam zum richtigen Zeitpunkt. Die Aktien von Bed Bath & Beyond fielen am Mittwoch im nachbörslichen Handel um 17 Prozent, nachdem Ryan Cohen, der Vorsitzende von Gamestop und Großaktionär des Haushaltswarenhändlers, bekannt gegeben hatte, dass er seinen gesamten Anteil von fast 12 Prozent an dem Unternehmen zu verkaufen gedenkt.

Am Montag hatte Cohen, Mitbegründer des Tiernahrungshändlers Chewy und Verfechter von Meme-Aktien, die Aktie am Dienstag in die Höhe schnellen lassen. Er gab bekannt, dass er eine große Anzahl von Call-Optionen auf Bed Bath & Beyond gekauft hatte – Derivate, die bei einem Wertanstieg der Aktie einen Gewinn abwerfen können.

Cohen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Copyright The Financial Times Limited 2022