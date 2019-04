Die Regierung will die Provisionen von Lebensversicherern deckeln. Die Branche läuft Sturm dagegen: Der Provisionsdeckel behindere gute Berater, die Kunden wären am Ende die Dummen. Stimmt das?

Ostern ist die Zeit des Neuerwachsens, doch so mancher in der Finanzbranche hatte sich das diesmal anders vorgestellt. Es gab nämlich ein ziemlich böses Erwachen noch am Tag vor dem Osterwochenende, so sieht es jedenfalls die Versicherungsbranche: Die Bundesregierung habe ihr am Gründonnerstag ein Ei ins Osternest gelegt, ein ziemlich faules Ei. Die Rede ist vom neuen Gesetzesentwurf zur Reform der Lebensversicherung, der sieht nämlich einen Provisionsdeckel für die Vermittler von Versicherungsanlageprodukten und Kredit-Restschuldversicherungen vor. Künftig soll also ihre Vergütung beim Verkauf solcher Verträge nach oben begrenzt werden. Das soll wiederum die Verbraucher davor schützen, dass sie solche Produkte extrem teuer bezahlen – und dass Vermittler ihnen solche Verträge in erster Linie verkaufen, weil sie daran glänzend verdienen. „Bestehende Fehlanreize im Vertrieb“ würden so beseitigt, so sehen es zumindest die Referenten, die den Gesetzesentwurf erarbeiteten. Die Versicherungsbranche sieht es natürlich ganz anders.

Jetzt, wo die Drohung vom Provisionsdeckel wieder auf dem Tisch liegt, erwacht in ihren Reihen erneut der Kampfgeist. Kein Branchenmedium und kein Vermittlerverband ließ die Tage seit Ostern verstreichen, ohne die drohende gesetzliche Einschränkung als Marktverzerrung zu geißeln, als Behinderung des freien Wettbewerbs oder als unzulässigen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der Versicherungsvermittler. Jenseits dieser Kritik beschäftigten sich allerdings nur die wenigsten Branchenstimmen mit der Frage: Was heißt der Provisionsdeckel nun eigentlich für die Verbraucher? Die wenigen, die es taten, hatten die Antwort schnell parat: Die Beschränkung der Vermittler werde zu schlechterer Beratung führen, zu sonst nichts. Der Verband der Kreditwirtschaft befand sogar, die Kunde-Bank-Beziehung werde dadurch nachhaltig geschädigt.

Letztere Argumentation ist besonders interessant: Wenn es eine Obergrenze für die Marge gäbe, die Verkäufer beim Verkauf eines Produktes draufschlagen dürfen, dann soll das künftig das Vertrauensverhältnis zwischen dem Abnehmer und dem Verkäufer beschädigen? Verhindert man also, dass ein Produkt über Gebühr nur durch die Händlerprovision verteuert wird, dann kauft es den Verkäufern keiner mehr ab? Wäre das tatsächlich so, dann müsste es auch bei anderen Produkten gelten. Dann fragt man sich, warum hierzulande gerade die Discounter und Onlinehändler so beliebt sind, die dem Kunden schließlich genau das versprechen: Dass bei ihnen die Handelsmargen kleiner sind und man tatsächlich vorwiegend den Preis fürs Produkt bezahlt.

Branche wehrt sich gegen mehr Transparenz

Nun sind Versicherungen natürlich etwas anders als Lebensmittel oder Technikprodukte, fraglos. Vor allem schon deshalb, weil man bei ihnen im Moment des Vertragsabschlusses nie so genau weiß, was man wirklich bekommt und welcher Ertrag – vor allem bei Lebensversicherungen – am Ende wirklich in ihnen steckt. Zum einen sind also die letztlichen Leistungen und Erträge dieser Produkte für den Kunden nicht einzuschätzen. Zu dem Ergebnis kam auch eine Untersuchung der Finanzaufsicht Bafin über Restschuldversicherungen, zu denen sie feststellt: „Die Vertragsgestaltung ist für Verbraucher nur schwer nachvollziehbar.“ Noch undurchsichtiger sind zum anderen die Kosten, die in diesen Produkten stecken. Die können nicht einmal Versicherungsmathematiker auf Anhieb beziffern, wie soll es da ein Normalkunde können? Dennoch hält die Branche fest an ihrem Credo: Mehr Transparenz und eine Obergrenze bei den Verkaufsprovisionen gefährden bei diesen Produkten den Wettbewerb.

Zudem gebe es ja in der Branche eine freiwillige Selbstverpflichtung gegen zu hohe Kosten. Und die Gesamthöhe der Abschlusskosten sei in den vergangenen Jahren bereits stark gesunken, argumentiert sie. Was sie jedoch nicht erwähnt: Das ist auch kein Wunder, denn die Zahl der Verträge sank ja schließlich auch. Recht stark sogar: Statt rund 5,6 Millionen Neuverträgen pro Jahr zeichnen die Lebensversicherer nur noch 5 Millionen Verträge. Kein Wunder also, dass die Vertriebskosten im Gleichschritt fallen, wenn weniger Neugeschäft gemacht wird. Mit einer Selbstbeschränkung der Branche hat das aber wenig zu tun. Sondern vielmehr damit, dass das Vertrauen in das Produkt Lebensversicherung schon arg zerrüttet ist durch die Gepflogenheiten der Branche. Auch gänzlich ohne Provisionsdeckel.

Und apropos Selbstbeschränkung: Bei den Restschuldversicherungen, so ermittelte die Bafin betragen die Vertriebsprovisionen zumeist über 50 Prozent der eingezahlten Prämien, bei etlichen Versicherern sogar weit darüber. Manche Anbieter zwacken sogar 70 Prozent und mehr der eingezahlten Beiträge ab. Die Provisionen seien „teilweise außerordentlich hoch“, sagt die Finanzaufsicht. In den Augen der Versicherungswirtschaft stärkt diese Gepflogenheit die Kunden-Bank-Beziehung offenbar sehr viel mehr. Die Wahrheit ist: Es fällt den Kunden bisher nur nicht auf, weil kein Anbieter solche Quoten ausdrücklich in seinen Unterlagen nennt.